Gestão Municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento de Maria Rozalia de Araújo

A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento da São Joseense Maria Rozalia de Araújo,conhecida como Rozalia de Neci da Caatinga, ocorrido neste Domingo,10.









A gestão se solidariza com seu esposo Neci, seus filhos e sua filhas , netos, netas e com toda sua familia enlutada e todos os amigos que tiveram a alegria de conhece-la.





Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso,pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.





Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.”