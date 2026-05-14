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Gestão Municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento de Maria Rozalia de Araújo

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A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento da São Joseense Maria Rozalia de Araújo,conhecida como Rozalia de Neci da Caatinga, ocorrido neste Domingo,10.




A gestão se solidariza com seu esposo Neci, seus filhos e sua filhas , netos, netas e com toda sua familia enlutada e todos os amigos que tiveram a alegria de conhece-la.


Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso,pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.


Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.”

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