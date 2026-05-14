Vereadores provocam universitários em SP e ato tem confronto

Por MRNews



Estudantes da USP, Unesp e Unicamp e vereadores do União Brasil entraram em confronto durante ato nesta segunda-feira (11) na região central de São Paulo.

O ato promovido pelos universitários foi realizado próximo à reitoria da Unesp. Eles pediam melhores condições de permanência estudantil e mais apoio do governo estadual às instituições.

Durante o ato, os vereadores Rubinho Nunes, Douglas Garcia e Adrilles Jorge, do partido União Brasil, foram ao local e provocaram os estudantes, resultando em agressões, conforme relato dos estudantes.

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“Houve uma briga generalizada no local. A confusão foi contida pela PM. Não há informação sobre feridos”, informou a Polícia Militar. Segundo a corporação, a manifestação seguiu pacífica após a confusão.

Nas redes sociais, os vereadores Rubinho Nunes e Adrilles Jorge disseram que foram “ensinar aos estudantes que eles não podem fazer greve”.

Nunes relatou, em perfil nas redes sociais, ter sido alvo de soco no rosto, e que teve o nariz quebrado. Já a ativista Simone Nascimento, ligada ao PSOL, compartilhou um vídeo no qual questiona o vereador e é ofendida por ele.

A Agência Brasil procurou os dois vereadores e aguarda retorno.

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Segundo o Diretório Central dos Estudantes da USP, a confusão começou quando um pedestre agrediu Nunes e este reagiu com socos e chutes contra os estudantes e sindicalistas, que revidaram.

Após o confronto, o ato continuou e os estudantes decidiram por continuar a greve, que se aproxima de um mês.

A manifestação dos estudantes pretendia acompanhar a reunião das representações das reitorias, professores e funcionários. No entanto, o conselho que integra as entidades desmarcou a reunião, por receio de invasão da reitoria da Unesp.

Na última semana, estudantes da USP ocuparam a reitoria da universidade, no campus Butantã, após uma manifestação. O prédio foi desocupado no último domingo.