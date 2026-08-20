secretário diz que combate a facções é dificultado pela correlação com o poder público

Dique de Cabedelo. Foto: Divulgação.

Após a exibição de uma reportagem especial do Fantástico sobre a ação de facções criminosas em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa, o secretário de segurança da Paraíba, Jean Nunes, afirmou que entre as maiores dificuldades encontradas pelas forças de segurança para combater o avanço das facções está “a correlação entre o crime e o poder público”.

Jean Nunes disse em entrevista à TV Cabo Branco que “as forças de segurança não têm medido esforços pra trazer tranquilidade ao município de Cabedelo”. Segundo ele, entre as maiores dificuldades encontradas pelas forças de segurança para combater o avanço das facções está “a correlação entre o crime e o poder público”.

“A correlação entre o crime e o poder público dificulta naturalmente o trabalho, mas não impede. A gente tem feito nossa parte enquanto segurança pública em cooperação com atores como Ministério Público, poder judiciário, Polícia Federal… A gente sabe que precisa continuar persistindo, porque são áreas que têm mais interesse da criminalidade e áreas que a gente precisa naturalmente continuar focado”, disse o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, desde 2023, quando o avanço das organizações criminosas na Região Metropolitana de João Pessoa começou a ser diagnosticado, mais de 200 pessoas ligadas às organizações já foram presas.

“Desde o final de 2023 a gente começou a diagnosticar e entender o fenômeno que estava chegando ali de maneira mais forte na Região Metropolitana. Em 2024 tivemos uma série de operações realizadas. A Polícia Civil com o Gaeco realizaram fora do estado 98 prisões de pessoas relacionadas ao crime organizado, e também em Cabedelo. Em 2025 foram 110 prisões da Polícia Civil da Paraíba com o Gaeco e com a Polícia Civil de outros estados”, explicou o secretário.

O secretário deve participar na terça-feira (12) do lançamento do programa “Brasil Contra o Crime Organizado”, que prevê um investimento de cerca de R$ 11 bilhões como parte de um conjunto de ações do governo para fortalecer o enfrentamento e a investigação das facções criminosas.