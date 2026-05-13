Prefeitura de João Pessoa inicia programação do Maio Laranja com ação ‘Rede nos Trilhos’

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, iniciou nesta segunda-feira (11) o calendário de ações da campanha ‘Faça Bonito’, em alusão ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A abertura da programação aconteceu com a ação “Rede nos Trilhos”, na estação de trens da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no Centro de João Pessoa. A ação está sendo realizada em parceria com diversos órgãos e instituições, levando informação e conscientização à população, em um espaço de grande circulação de pessoas.

De acordo com Irene Marinheiro, coordenadora geral do Centro da Mulher 8 de Março e coordenadora executiva da Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Redexi), o mês de maio é um período essencial para a mobilização social .

“Estamos em um mês de luta, de reflexão e de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que infelizmente têm crescido de forma alarmante no país. A violência sexual é um fenômeno social grave, que deixa marcas profundas e pode comprometer toda a vida dessas vítimas. Muitas vezes, o abuso acontece dentro do próprio ambiente familiar, por pessoas de confiança, o que torna a situação ainda mais dolorosa. Precisamos romper com o silêncio e com a omissão. A responsabilidade pela proteção é de toda a sociedade”, destacou.

A coordenadora da Proteção Social de Média Complexidade do Município e também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cristiane Cabral, ressaltou a importância da integração entre municípios e do trabalho contínuo de orientação. “Já estamos com a programação do Maio Laranja em andamento. Essa ação envolve um intercâmbio com os municípios de Cabedelo e Santa Rita, fortalecendo a rede de proteção. Nossas equipes estão capacitadas para realizar abordagens de sensibilização da população, orientar e divulgar os canais de denúncia, como o Disque 100 e os Conselhos Tutelares”, explicou Cristiane Cabral.

Durante a ação, passageiros que aguardavam o transporte também puderam refletir sobre o tema. Para a usuária Ângela Rafael da Silva, a campanha cumpre um papel essencial de alerta. “É uma campanha muito importante. A gente vê muitos casos acontecendo e precisa ter mais cuidado com as crianças. Muitas vezes, os pais se distraem e acabam deixando os filhos vulneráveis. Esse tipo de ação ajuda a conscientizar e a levar informação para mais pessoas”, afirmou.

A programação contou ainda com a participação de estudantes da Rede Municipal de Ensino, que apresentaram atividades culturais abordando o tema da proteção infantil. Uma das participantes, a adolescente Mirela da Silva, destacou o aprendizado proporcionado pela campanha. “Aprendi que nosso corpo é um tesouro e que ninguém pode tocar sem permissão. Também entendi que, se algo acontecer, não devemos guardar segredo, mas contar para alguém de confiança, como nossos pais ou professores”, disse.

A parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi fundamental para a realização da ação. Segundo o assessor de Comunicação da instituição, Everaldo Ricardo, que representou a gestão durante a ação, o fluxo diário de passageiros transforma o espaço em um importante canal de conscientização. “A CBTU transporta milhares de pessoas todos os dias, e isso nos coloca como um ponto estratégico para disseminar informações. Temos responsabilidade social e queremos contribuir para que a população esteja atenta e denuncie qualquer situação de abuso ou exploração”, destacou Everaldo Ricardo.

Programação do Maio Laranja – A ação ‘Rede nos Trilhos’ marca o início de uma agenda de mobilizações ao longo do mês de maio. A campanha conta com atividades articuladas entre João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e municípios da Região Metropolitana, reforçando o trabalho em rede.

Ao longo do mês, a programação segue com palestras, rodas de conversa, atividades em escolas, capacitações e mobilizações comunitárias, fortalecendo a rede de proteção e ampliando o alcance das informações.

A campanha reforça que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva e que denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 ou diretamente aos Conselhos Tutelares.

Entre as ações realizadas e programadas, estão: