Sead promove programação especial em homenagem ao Dia das Mães para servidoras estaduais — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) realiza, nesta terça-feira (12), uma programação especial em comemoração ao Dia das Mães. A ação é voltada às servidoras e colaboradoras do Estado da Paraíba. O evento ocorre das 9h às 12h, no Centro Administrativo Estadual, em João Pessoa.

A atividade tem como objetivo promover um momento de acolhimento, valorização, cuidado e bem-estar às mães que atuam no serviço público estadual, reconhecendo a importância de quem dedica amor, atenção e cuidado diariamente, dentro e fora do ambiente de trabalho.

A programação começa com a apresentação do Coral da Sead e, ao longo da manhã, serão oferecidos serviços de aferição de pressão arterial e emissão de carteirinha do IASS, além de práticas integrativas, como auriculoterapia e massoterapia, disponibilizadas pelo Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira.