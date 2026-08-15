Mulheres são presas suspeitas de aplicar golpes com cartões de créditos, em cidades na Paraíba
Duas mulheres foram presas suspeitas de aplicar golpes em pessoas com cartões de créditos em diversas cidades da Paraíba. As prisões aconteceram na quinta-feira (8), em João Pessoa, e foram confirmadas pela Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após uma idosa denunciar que sofreu um golpe dessas mulheres com o benefício da aposentadoria, em Patos, no Sertão da Paraíba. Depois disso, a corporação confirmou que as suspeitas praticavam o crime de estelionato em diversas cidades no estado.
No momento das prisões, que aconteceu enquanto elas se deslocavam do Sertão para a capital paraibana, foram apreendidos celulares e outros materiais com as mulheres, que foram identificadas como sendo naturais do Ceará. Uma terceira pessoa é investigada por dar apoio ao crime das mulheres.
A audiência de custódia das mulheres foi realizada e elas permanecem presas.