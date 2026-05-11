Por MRNews



LATAM Pass amplia benefícios em voos da Iberia para clientes Elite; veja vantagens por categoria

Clientes das categorias Elite do LATAM Pass agora podem aproveitar uma série de benefícios exclusivos ao viajar com a Iberia. A parceria faz parte do programa Global Experience, iniciativa que permite aos passageiros manter parte das vantagens mesmo em voos operados por companhias parceiras internacionais.

Na prática, clientes Gold, Platinum, Black e Black Signature passam a ter acesso a embarque prioritário, bagagem adicional, check-in preferencial e até salas VIP da Iberia em rotas específicas.

Benefícios variam conforme a categoria Elite

As vantagens oferecidas mudam de acordo com o nível do cliente dentro do LATAM Pass. Entre os principais benefícios estão prioridade no embarque, escolha gratuita de assentos e bônus no acúmulo de milhas.

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Categoria Gold

Clientes Gold recebem:

embarque prioritário pelo Grupo 2;

seleção gratuita de assento padrão;

check-in preferencial;

bagagem prioritária;

bônus de 20% no acúmulo de milhas em voos codeshare;

acúmulo de pontos qualificáveis em voos da Iberia.

Categoria Platinum ganha acesso a sala VIP

Já os clientes Platinum contam com benefícios mais robustos, incluindo acesso às salas VIP da Iberia em Madri em rotas selecionadas.

As vantagens incluem:

embarque pelo Grupo 1;

assento padrão gratuito;

check-in prioritário;

bagagem prioritária;

uma bagagem adicional de até 23 kg;

acesso à sala VIP em rotas entre Madri e cidades como São Paulo, Santiago e Lima;

bônus de 80% no acúmulo de milhas.

Black e Black Signature recebem benefícios premium

Os clientes Black e Black Signature possuem acesso ainda mais completo aos benefícios da parceria.

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Entre os diferenciais estão:

embarque prioritário Grupo 0;

seleção gratuita de assentos padrão e XL;

acesso à sala VIP da Iberia;

bagagem adicional ampliada;

prioridade total em check-in e despacho;

bônus de até 120% no acúmulo de milhas.

No caso da categoria Black Signature, o bônus máximo no acúmulo chega a 120% em voos comercializados pela Iberia e operados pela LATAM.

Como garantir os benefícios

Para utilizar as vantagens, o passageiro precisa informar o número do LATAM Pass durante a compra da passagem ou no momento do check-in.

Também é importante que o nome cadastrado na reserva seja exatamente igual ao registrado no programa de fidelidade, garantindo o reconhecimento automático da categoria Elite.

Parceria reforça estratégia internacional da LATAM

A ampliação dos benefícios faz parte da estratégia da LATAM Airlines de fortalecer a experiência internacional dos clientes frequentes por meio de acordos com companhias globais.

A Iberia é uma das principais parceiras da LATAM nas rotas entre América do Sul e Europa, especialmente nas conexões via Madri.

Nos últimos anos, programas de fidelidade passaram a investir fortemente em experiências premium para fidelizar passageiros de alta frequência, principalmente com vantagens ligadas a aeroportos, salas VIP e embarque prioritário.

Confira os principais benefícios por categoria

Categoria Destaques Gold Embarque prioritário, check-in e bagagem prioritária Platinum Sala VIP, bagagem extra e bônus de 80% Black Assento XL, Grupo 0 e benefícios premium Black Signature Até 120% de bônus e experiência completa

Tags

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