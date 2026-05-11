Por MRNews



GCM é preso suspeito de matar a esposa durante festa de casamento em Campinas

Um caso chocante de violência contra a mulher abalou a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, neste fim de semana. Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) foi preso sob suspeita de matar a própria esposa durante a festa de casamento do casal.

A vítima, identificada como Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi baleada após uma discussão ocorrida durante a celebração. O crime causou grande comoção entre familiares, convidados e moradores da região. Segundo informações iniciais da investigação, a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as autoridades, o suspeito é o guarda municipal Daniel Marinho. Após o ocorrido, ele se apresentou à polícia e permanece colaborando com as investigações. A defesa do agente afirmou que acompanha o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecimento dos fatos.

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A Guarda Municipal de Campinas informou, por meio de nota, que abriu procedimento para apurar a conduta do servidor. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca entender as circunstâncias da discussão e da morte da vítima.

Nájylla deixa três filhos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram profundamente a tragédia e prestaram homenagens à vítima. O caso reacende o debate sobre feminicídio e violência doméstica no Brasil, especialmente envolvendo agentes de segurança pública.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o velório e o sepultamento da vítima. A investigação segue em andamento.

Violência contra a mulher segue alarmando o país

O caso em Campinas se soma a uma série de episódios recentes de violência contra mulheres registrados em diferentes estados brasileiros. Especialistas alertam para a importância da denúncia e do fortalecimento das políticas públicas de proteção às vítimas.

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Canais como o Ligue 180 seguem disponíveis para denúncias anônimas e orientação às mulheres em situação de risco.

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