Motta diz que há “ambiente favorável’ no Congresso para por fim à escala 6X1; ASSISTA AUDIÊNCIA

Laerte Cerqueira

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), defendeu nesta quarta-feira (07), o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. Durante entrevista coletiva sobre o tema, na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Motta afirmou que a mudança pode representar uma melhora significativa na qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros.

A coletiva antecedeu a primeira Audiência Pública da Câmara dos Deputados, na qual também estavam o ministro do Trabalho, Luiz Marinho; e o deputado federal Alencar Santana, presidente da Comissão sobre o tema; além da deputada federal Daina Santos e o deputado federal Leo Pratis, relator da PEC.

Segundo Motta, a redução da jornada deve ser encarada como um reflexo das transformações tecnológicas e do aumento da produtividade registrado nos últimos anos.

“Isso tem que se transformar também em algum momento, não só em ganho de capital, não só em ganho financeiro, em ganho econômico. Tem que também isso se transformar em ganho na qualidade de vida”, afirmou.

Hugo Motta destacou ainda que a proposta permitirá que os trabalhadores tenham mais tempo para cuidar da saúde, descansar e conviver com a família, o que, segundo ele, também pode impactar positivamente a produtividade no ambiente de trabalho.

Ao responder ao repórter Plínio Almeida, da TV Cabo Branco, sobre a tramitação da proposta e críticas de aceleração do debate, o presidente da Câmara disse que o processo vem sendo conduzido de forma “responsável” e com ampla participação dos setores envolvidos.

“Para evitar justamente isso que você me pergunta, para não dizer que nós estamos atropelando, nós estamos querendo fazer uma mudança sem que todos tenham a oportunidade de se manifestar. Pelo contrário, tivemos audiências públicas na CCJ”, declarou.

De acordo com Motta, o mês de maio será marcado por novas audiências públicas na Câmara e também por debates externos com representantes dos trabalhadores e do setor produtivo. O presidente da Câmara afirmou que existe hoje um ambiente favorável para aprovação da proposta no Congresso Nacional.

“Dentro da Câmara dos Deputados, há um ambiente muito favorável para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição”, disse.

Hugo Motta também afirmou acreditar que o debate pode unir diferentes correntes políticas.