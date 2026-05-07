Suspeito de armazenar imagens de exploração sexual infantil é preso pela PF, em Cabedelo

Prisão foi durante operação da PF.. Reprodução/Governo Federal

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (5), em Cabedelo, na Grande João Pessoa, suspeito de armazenar material de exploração sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Federal.

Segundo a PF, a prisão em flagrante aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o suspeito. A Justiça também determinou a quebra do sigilo telemático do investigado.

A identidade do preso não foi divulgada pela Polícia Federal.