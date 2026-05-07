Show de pagode encerra Corrida do Consumidor em Tambaú; inscrição para o evento termina nesta terça-feira

O pagode de Gil Junior após a Corrida do Consumidor 2026 do Procon de João Pessoa encerra as atividades do próximo dia 9 de maio. O evento esportivo tem largada às 16h, com previsão para durar uma hora e meia, e a partir das 17h, o público pode desfrutar do show musical na arena montada no Busto de Tamandaré.

As inscrições para a Corrida do Consumidor 2026 terminam nesta terça-feira, 5, e podem ser feitas no site www.race83.com.br. O participante precisa entregar dois quilos de alimentos não perecíveis quando do recebimento do kit do evento.

Na terceira versão da Corrida, o consumidor pode escolher o percurso que varia entre 5 km e 10 km, com o evento dividido em várias categorias com taxa de inscrição variada: público em geral (R$ 109,90); PCD cadeirante ou não, que deve apresentar o laudo ou a carteira da Funad (R$ 79,90); e servidor público de João Pessoa, que deve comprovar vínculo (R$ 79,90).

Tradição – A Corrida do Consumidor, que já está se tornando uma tradição do Procon de João Pessoa como parte das comemorações do Dia Mundial do Consumidor (comemorado em 15 de março) deve reunir um grande público, a exemplo dos anos anteriores.

O pagode – O músico Gil Junior começa a festa musical a parir das 17h, com o show se estendendo até as 22h. Entusiasta dos ritmos pagode e samba, Gil Junior já é conhecido do público pessoense, que o acompanha nos eventos do gênero. “O músico é bastante respeitado no meio artístico e pelo público e já realizou diversos shows na Capital, que se destaca pela sua ótima estrutura equipamentos”, pontua Junior Pires.

Serviço

Evento: Terceira Corrida do Consumidor 2026 e show de pagode

Data: 09 de maio de 2026 com largada da corrida às 16h e o início do show às 17h

Local: Busto de Tamandaré