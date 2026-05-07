Prefeitura alerta sobre proteção contra doenças respiratórias com vacinação de Covid-19, gripe e bronquiolite

Com a chegada dos períodos de maior circulação de vírus respiratórios, a vacinação infantil volta a ganhar destaque como uma das principais estratégias de proteção à saúde das crianças. Disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as vacinas contra Covid-19 e Influenza, além das medidas de prevenção contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), ajudam a reduzir casos graves, internações e complicações respiratórias das crianças.

Entre os imunizantes ofertados nas diversas salas de vacinas da Prefeitura de João Pessoa está a Pfizer Baby, vacina contra a Covid-19 destinada a crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. O esquema vacinal é realizado em três doses e tem papel fundamental na prevenção de formas graves da doença, diminuindo riscos de hospitalização, complicações pulmonares e da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), condição rara, mas potencialmente grave associada ao coronavírus.

“Alertamos sempre sobre a importância da vacinação para quem faz parte dos grupos prioritários, especialmente. Lembrando que as crianças também podem desenvolver quadros graves da covid-19, principalmente aquelas menores de 5 anos ou com comorbidades. A vacinação contribui diretamente para a redução da circulação viral, protegendo não apenas os pequenos, mas toda a comunidade”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Outra importante aliada da saúde das crianças é a vacina que protege contra Influenza, oferecida anualmente e que entrou para o calendário de rotina das crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A gripe, muitas vezes confundida com um simples resfriado, pode evoluir para quadros de pneumonia, insuficiência respiratória, bronquiolite e agravamento de doenças já existentes. A imunização anual reduz significativamente complicações, atendimentos de urgência e internações pediátricas durante os períodos sazonais.

A prevenção das doenças respiratórias na infância também ganhou um importante reforço com as estratégias de combate ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. O vírus é responsável por milhares de internações de bebês todos os anos, especialmente nos primeiros meses de vida. Atualmente, o SUS vem ampliando medidas de proteção para os grupos mais vulneráveis, incluindo imunização de gestantes e proteção de bebês prematuros e crianças com comorbidades.

“Seguimos monitorando e pedindo aos pais e responsáveis mantenham o documento de vacinação atualizado. É um ato de cuidado e responsabilidade”, orientou Fernando Virgolino. A vacinação protege as crianças em uma fase da vida em que o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, reduzindo riscos de agravamento e permitindo um crescimento mais saudável e seguro.

Políticas públicas para a infância e adolescência – A vacinação nas escolas é uma das estratégias permanentes de ampliação do acesso à saúde e de prevenção de doenças. A ação também integra a 8ª edição do Programa Prefeitos e Prefeitas Amigos da Criança (PPAC), iniciativa da Fundação Abrinq.

Encontre o local mais próximo para se vacinar, em salas ou pontos móveis:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.