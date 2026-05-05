Prefeitura investe R$ 40 milhões em obras de drenagem e reduz pontos de alagamento na Capital

Com investimento de R$ 40 milhões em obras de drenagem e infraestrutura urbana, a Prefeitura de João Pessoa tem avançado no enfrentamento de antigos problemas de alagamento em diversos bairros da Capital. Por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a gestão municipal vem executando um amplo pacote de intervenções e serviços permanentes de manutenção, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população durante os períodos chuvosos.

Entre as obras já concluídas estão importantes intervenções em áreas historicamente afetadas por acúmulo de água, como a drenagem da Rua Honduras, Avenida Fortaleza, Rua Carlos Onofre, Avenida Hilton Souto Maior, em frente ao Mangabeira Shopping, Rua Radialista Newton Júnior, no acesso ao Detran/Valentina, Rua Cidade Campo de Santana, Parque das Águas, Comunidade Baleado, além da Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, nas proximidades do Bessa Shopping.

O pacote também inclui serviços concluídos em pontos estratégicos como o entorno do Shopping Manaíra e Viaduto de Cabedelo, Avenida Sérgio Guerra, principal dos Bancários, Avenida Dom Pedro II, na altura do Ibama, Avenida Epitácio Pessoa, nas proximidades do Colégio Lourdinas, Beira Rio, próximo ao Banco do Brasil, ruas adjacentes ao Mercado da Torre, Conjunto Esplanada – Etapa I, Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, em Jardim Oceania; Avenida Ranieri Mazilli, no Cristo; e a Comunidade Doce Mãe de Deus, no João Paulo II. Já a segunda etapa do Conjunto Esplanada está em fase de licitação.

“Desde o início da gestão, em 2021, a gente vem tratando diversos pontos de alagamento e fazendo obras, verdadeiramente obras de drenagem bem projetadas, que vêm reduzindo bastante esses pontos de alagamento. Seguimos trabalhando no processo de identificação dos pontos que registram maior acúmulo de água e novos projetos estão sendo elaborados para resolvê-los”, destacou Otto Araújo, chefe da Unidade Executora de Manutenção da Seinfra.

Outro fator importante para a redução de alagamentos é que a Prefeitura de João Pessoa vem conduzindo o Programa ‘Minha Rua Calçada’, que já entregou a pavimentação de mais de 1.100 ruas à população da Capital. As novas vias contam com rede de drenagem, que possibilita um melhor escoamento da água da chuva.

Serviços diários – Além das grandes obras estruturantes, os serviços de manutenção e prevenção na rede de drenagem são realizados diariamente, com diversas equipes da Seinfra distribuídas pelos bairros realizando limpeza e desobstrução de galerias, recuperação e construção de bocas de lobo, manutenção de caixas coletoras e instalação de grelhas, fortalecendo a capacidade de escoamento das águas pluviais.

Nos últimos dias, com as fortes chuvas que atingiram a cidade, as equipes foram ampliadas e ficaram de prontidão para ações emergenciais. Bairros como Colinas do Sul, Muçumagro e Gramame, que registraram um grande volume de chuva, contaram com o auxílio de caminhões do tipo Vacall, equipados com sistema de alta pressão e sucção.

O objetivo da Prefeitura é atuar de forma preventiva e definitiva, solucionando problemas históricos e reduzindo impactos causados pelas chuvas intensas, especialmente em áreas com maior vulnerabilidade. As ações fazem parte de uma estratégia de planejamento urbano que busca preparar João Pessoa para o crescimento da cidade, protegendo moradores, comerciantes e motoristas.

Aplicativo – A população pode solicitar serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, rede de drenagem, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Trabalho integrado – A força-tarefa montada pela Prefeitura para atender as famílias vítimas das chuvas, é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.