Copa do Nordeste 2026 registra baixo público na 1ª fase com média de 2,6 mil torcedores por jogo

A primeira fase da Copa do Nordeste 2026 acabou e acendeu o alerta para um cenário preocupante fora das quatro linhas. É que a média de público total nos estádios caiu exponencialmente em relação à última temporada.

Neste ano, a fase inicial da competição registrou a média de 2,6 mil torcedores por jogo. Já em 2025, a Copa do Nordeste como um todo teve 7.369 pagantes por partida, com um público total de 560.022 espectadores.

Ceará venceu o Maranhão na rodada decisiva do Nordestão. (Foto: Wellerson Gomes/Ceará)

É certo que a fase final ainda vai começar e a média de público deste ano tende a subir, mas ainda assim os números são preocupantes. Por isso, o Jornal da Paraíba trouxe um levantamento de como anda a situação nas arquibancadas nordestinas.

Levando em conta apenas os jogos com público total divulgado, o torneio soma até aqui 112.349 torcedores em 43 partidas, com média de 2.612 pessoas por jogo, número abaixo do padrão histórico da competição.

Média de público total por rodada:

1ª rodada: 2.965

2ª rodada: 2.477

3ª rodada: 3.737

4ª rodada: 1.496

5ª rodada: 2.360

Mas por que isso acontece?

Entre os fatores que ajudam a explicar a queda de público estão as mudanças no calendário do futebol brasileiro promovidas pela CBF, que geraram um acúmulo de competições de uma vez só e reduziram o espaço da Copa do Nordeste.

A ausência de clubes de maior apelo popular, como o Bahia, atual campeão, que não participa desta edição por estar envolvido em competições continentais, também impacta diretamente o interesse do torcedor.

Debaixo de chuva, Sousa e Botafogo-PB se enfrentaram pela Copa do Nordeste 2026; público ficou aquém no confronto. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

Além disso, o uso de equipes alternativas por parte de alguns clubes, os horários pouco atrativos e a sequência intensa de jogos contribuem para afastar o público dos estádios.

Na Paraíba, jogos envolvendo Botafogo-PB e Sousa têm registrado públicos modestos, como os 241 torcedores em Sousa x Botafogo-PB. O melhor público no estado foi na estreia do Belo no Almeidão, com 3.928 torcedores contra o ASA-AL.

Números da primeira fase

Os dados indicam que o esvaziamento não é algo pontual. Na 1ª rodada, a média foi de 2.965 torcedores, seguida por uma queda na 2ª rodada, com 2.477.

O melhor desempenho ocorreu na 3ª rodada, que registrou média de 3.737 pessoas, impulsionada principalmente pelo clássico entre Ceará e Fortaleza, responsável por levar mais de 13 mil torcedores ao estádio.

Copa do Nordeste 2026 conheceu todos os classificados para as quartas de final. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

No entanto, a 4ª rodada apresentou uma queda relevante, com média de apenas 1.496 pessoas por partida, a pior marca até o momento.

Na 5ª e decisiva rodada, mesmo com dados ainda parciais, o cenário segue abaixo do esperado. Considerando apenas os cinco jogos com público divulgado, foram registrados 11.804 torcedores, o que resulta em média de 2.360 por jogo.

Apesar da queda geral, alguns jogos mostram que a competição ainda tem força. Clássicos regionais e confrontos de maior apelo continuam atraindo bons públicos. Mas a pergunta que fica é: qual o futuro da Copa do Nordeste?

Confira o ranking dos dez maiores públicos totais da 1ª fase da competição:

Ceará 2 x 0 Fortaleza – 13.002 torcedores Vitória 1 x 2 Botafogo-PB – 8.462 torcedores Ceará 1 x 1 ABC – 6.797 torcedores CRB 2 x 4 Vitória – 6.538 torcedores América-RN 0 x 3 ABC – 6.255 torcedores Vitória 4 x 1 Juazeirense – 5.658 torcedores Fortaleza 2 x 0 Sport – 5.465 torcedores Fortaleza 2 x 1 Imperatriz – 5.239 torcedores Sport 2 x 1 Jacuipense – 5.121 torcedores Sport 5 x 0 Maranhão – 4.467 torcedores

Confira os cinco menores públicos totais divulgados da 1ª fase da competição:

Jacuipense 0 x 0 América-RN: 92 torcedores Imperatriz x ABC: 148 torcedores Fluminense-PI 1 x 1 Juazeirense: 208 torcedores Imperatriz x Maranhão: 233 torcedores Sousa 2 x 0 Botafogo-PB: 241 torcedores

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