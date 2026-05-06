Caracol celebrou 61 anos com entregas de casas, lançamentos de obras e agenda cultural – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



O município de Caracol celebrou seus 61 anos de emancipação política e administrativa, por meio de uma programação especial, que se estende até amanhã. Neste sábado (2), a agenda contou com a participação do governador Eduardo Riedel, que esteve no município para a entrega e o lançamento de obras nas áreas de educação, esporte, saneamento, habitação, além de intervenções municipais.

O governador Eduardo Riedel destacou a relação histórica com o município e a transformação vivida ao longo das últimas décadas, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento regional.

“Há mais de 30 anos, conheci a cidade pelas mãos do Varanda, e hoje volto para ver de perto essa transformação. É um sentimento de saudade, mas também de orgulho ao ver o trabalho que vem sendo conduzido com tanta dedicação.”

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Ao abordar os investimentos realizados, Riedel destacou avanços estruturais importantes, especialmente nas áreas de saneamento, infraestrutura urbana e habitação.

“Caracol alcançou 99% de cobertura de esgoto e agora avançamos com novos investimentos para ampliar a capacidade de tratamento. A cidade também atingiu praticamente 100% de pavimentação e iluminação, e segue avançando em qualidade de vida para a população.”

Acompanhado do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), Riedel deu início a agenda com a supervisão da construção de 50 unidades habitacionais no Loteamento Antonito Jarson. O projeto tornou-se viável após a aquisição do terreno pela prefeitura, que também aportou R$ 1,8 milhão, somada à parceria com o Governo do Estado, por meio da Agehab, com repasse de R$ 2,7 milhões.

O governador apontou a entrega habitacional como uma das ações mais simbólicas.

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“Talvez o momento mais significativo seja a entrega das 50 casas e a autorização para mais 50 unidades. Quando olhamos para as famílias beneficiadas, entendemos o impacto real dessas políticas públicas. É dignidade, é segurança e é a construção de um futuro melhor para quem mais precisa”, assinalou.

Considerado o maior projeto habitacional da história do município, o empreendimento teve como principal objetivo reduzir o déficit habitacional e proporcionar moradias de qualidade para a população.

O prefeito de Caracol, Carlos Humberto Pagliosa, destacou o momento de celebração vivido pelo município e a importância das políticas públicas voltadas à população.

“Hoje entregamos moradia para 50 famílias. Muitas delas são chefiadas por mães, que agora passam a ter dignidade e segurança. É um momento que emociona, porque sabemos o quanto isso representa na vida de cada um.”

Foram entregues 50 casas, além das unidades previstas na assinatura da ordem de serviço, em substituição de moradias precárias também no Loteamento Antonito Jarson, via convênio com a Agehab, no valor de R$ 4,4 milhões.

No mesmo ato foi celebrado acordo para execução do projeto de iluminação do Complexo Esportivo Harnet Vargas, por meio de recursos de emendas, e a construção de uma sala de fisioterapia, academia de saúde e revitalização da UBS Iria Conceição Alvarenga, no Alto Caracol. Obras que serão realizadas pela Prefeitura de Caracol.

Ainda por meio de emenda parlamentar foram executados serviços de recapeamento, recuperação de asfaltos e construção de calçadas em diversas ruas, a execução de 22 mil metros de rede coletora de esgoto, em 887 ligações domiciliares e uma elevatória no Dom Aquino, dentro do Programa Avançar Cidades, com investimento de R$ 4,2 milhões.

Também foram lançadas novas frentes de trabalho, incluindo a ampliação da Escola Municipal Silvestre Monteiro, no Distrito de Alto Caracol e a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, da Sanesul, com capacidade operacional de 20 litros por segundo, dentro do Programa Avançar Cidades – 3ª Etapa (Lote III), com investimentos estaduais na ordem de R$ 8,6 milhões.

Títulos: 500

Nas mãos do governador Riedel e do prefeito Neco Pagliosa, o senhor Raimundo Fernandes recebeu o título de regularização fundiária de número 500, documento aguardado há mais de uma década e que simboliza a conquista da segurança jurídica sobre o imóvel.

“Eu esperei esse título por mais de 15 anos. Era uma expectativa muito grande pela regularização, porque agora a gente pode pensar em construir a nossa casa com tranquilidade.”

Casado e pai de dois filhos, ele destacou que o momento marca uma nova etapa para todos.

“O terreno tem 40 por 20 metros. Fica lá no Martins Leite. Isso representa muita coisa para nós, porque estamos batalhando pela casa própria e, agora, com o terreno regularizado, vamos correr atrás desse sonho.”

Toda a solenidade também foi acompanhada por prefeitos da região do Vale do Apa e demais autoridades.

41º Encontro Estadual de Laço Comprido

O município também foi palco de um dos eventos mais tradicionais da cultura sul-mato-grossense, o 41º Encontro Estadual de Laço Comprido, movimentando a cidade e atraindo competidores e visitantes de toda a região, com atrações que valorizam a tradição e o espírito campeiro.

O governador Eduardo Riedel participou da programação no Clube do Laço Retiro Caracol, juntamente com a primeira-dama Mônica Riedel, e destacou a força cultural e social do laço comprido no Estado, ressaltando o papel da tradição na integração entre os municípios e na valorização das raízes sul-mato-grossenses.

“Quando a gente olha para essa arena e vê crianças, jovens, homens e mulheres participando, percebe que isso é uma força cultural muito viva. É algo que atravessa gerações e que precisa ser valorizado, apoiado e fortalecido.”

Entre os destaques estiveram o duelo de laço, provas em equipe, disputas nas categorias de base e o tradicional Baile Carapé.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS