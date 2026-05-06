Mostra de Artesanato Permanente na Estação Cabo Branco fortalece a economia criativa

Com a proposta de fortalecer a economia criativa e oferecer uma vitrine da riqueza cultural paraibana e momentos diferenciados de lazer, a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no bairro de Altiplano, tem em sua programação para os visitantes a Mostra de Artesanato Permanente, exposta no hall da torre mirante.

São trabalhos de doze artesãos dos bairros do Alto do Mateus, Cuiá, Mangabeira, Bessa, Jardim Cidade Universitária e Geisel, que expõem sua arte em um espaço bonito e acessível a todos os públicos. A reabertura desse projeto aconteceu na quinta-feira (30), com a presença de um bom público.

“Estamos convidando toda a população pessoense e paraibana, além dos turistas que se encontram na Capital, para prestigiar esta exposição que, com certeza, traz brilhos nos olhos”, disse Rodrigo Barão, gestor da Estação Cabo Branco.

Alguns dos artesãos participantes da mostra são integrantes do grupo ‘Artesãs do Alto’, criado há 10 anos no bairro do Alto do Mateus com o intuito de divulgar o trabalho local. “Nós já participávamos de exposições na Estação Cabo Branco. No entanto, fizemos uma proposta a Prefeitura de João Pessoa para permanecermos de forma permanente com as amostras, o que foi aceito. Então estamos dando continuidade ao trabalho”, disse Lenida Alves, coordenadora do projeto.

Os trabalhos que compõem a mostra são em diversas tipologias, com destaques para o crochê, macramê, arte em madeira, entre outros. São artigos como laços, bolsas artesanais, mosaico e joias. “Nosso objetivo é divulgar o artesanato de João Pessoa, bem como gerar renda para esses artesãos”, afirmou a coordenadora.

Entre as artesãs que expõe seus trabalhos na Estação Cabo Branco estão: Talvani (artesanato em crochê), Maru Arié (arte em madeira), Mestre Cordeiro (laços), Marcela Lopes (xirogravura), Dora (macramê) e Maria Erileide (patchwork).