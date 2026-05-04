Corpos de vítimas de choque elétrico antes de corrida em Guarabira são sepultados na PB

Os corpos dos homens que morreram eletrocutados pouco antes do início de uma corrida de rua em homenagem ao Dia do Trabalhador, na manhã da sexta-feira (1º), no Brejo paraibano, foram sepultados neste sábado (2) nas cidades de Guarabira e Remígio.

O velório de Washington Gonçalves, de 42 anos, aconteceu na Câmara Municipal de Guarabira e o sepultamento no Cemitério Bom Jesus, também em Guarabira.

Já o velório de Antônio Felipe da Silva Júnior, de 36 anos, aconteceu em um ginásio de Remígio, cidade onde o sepultamento também ocorreu.

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O acidente

Testemunhas relataram que o incidente teria sido provocado pelo vazamento de energia elétrica de um fio que estava em contato com água e com a estrutura montada para a corrida. Chovia forte em Guarabira no momento do incidente.

‘Ligação clandestina’ pode ter provocado mortes em corrida em Guarabira, diz Energisa. Foto: Volney Andrade/TV Cabo Branco

Um dos participantes da corrida disse à TV Cabo Branco que ao tocar numa grade sentiu uma corrente elétrica e ligou para o organizador da corrida para avisar. No momento da ligação, segundo o participante, as vítimas acabaram sendo eletrocutadas.

A PM informou que a guarnição identificou água empoçada no ponto onde o incidente aconteceu. O local foi isolado com auxílio do Corpo de Bombeiros para evitar mais vítimas.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Guarabira lamentou as mortes, se solidarizou com os familiares das duas vítimas e, “de forma especial”, registrou uma homenagem ao organizador da corrida, Washington Gonçalves.

“Idealizador da Corrida do Trabalhador, ele contribuiu significativamente para transformar o evento em uma tradição na cidade, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a saúde, o bem-estar e a integração entre as pessoas. Seu legado permanecerá vivo na memória de todos que acreditam no esporte como instrumento de transformação social”, disse a prefeitura em nota.

A Energisa, concessionária responsável pelo abastecimento de energia na região, também divulgou uma nota lamentando as mortes e alegou que “a ocorrência foi causada por uma ligação clandestina, que energizou as estruturas metálicas de sinalização do evento esportivo”.

A empresa afirmou ainda que “instalações provisórias devem ser sempre realizadas pelos profissionais da Energisa, dentro dos padrões técnicos e de segurança necessários”.

Uma perícia foi feita no local e as causas do acidente seguem em investigação.