Vigilância Ambiental realiza ação contra a dengue e leptospirose nos mercados públicos de João Pessoa

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP), por meio da Gerência de Vigilância Ambiental (GVAM), dará início, a partir desta terça-feira (28), a uma grande ação de caráter preventivo e educativo contra a dengue e a leptospirose nos mercados públicos de João Pessoa.

Nesta primeira etapa, realizada na última semana do mês de abril, o Mercado Central será visitado nesta terça-feira pelos agentes da GVAM e de combate às endemias. Na sequência, os profissionais deverão realizar as atividades educativas na quarta-feira (29), no Mercado de Oitizeiro, e no dia 30 as equipes estarão no Mercado de Cruz das Armas.

O trabalho nos mercados públicos será feito através de diálogo, conscientização e entrega de panfletos informativos e educativos sobre dengue e leptospirose. “Contaremos com a participação de 10 educadores em saúde ambiental do setor de Educação em Saúde da Gerência de Vigilância Ambiental da SMS-JP, além de agentes de combate às endemias do território”, relatou Juliana Trigo, gerente da GVAM.

Conscientização – A atividade deverá conscientizar a população que visita os mercados públicos, sejam moradores do território, turistas e visitantes, para os cuidados de prevenção da dengue e da leptospirose, mostrando o correto descarte dos lixos, com vistas à redução de casos dessas doenças entre a população, pois um dos fatores mais importantes que a população deve observar é o descarte correto dos resíduos.

“Caso esse descarte estiver sendo feito de forma errada, pode estimular a proliferação dos animais sinantrópicos e peçonhentos, impactando na própria saúde dos feirantes e da população em geral”, complementou a gerente da GVAM.

Dengue – A dengue é uma doença viral infecciosa febril aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Seus sintomas duram de três a sete dias e caracterizam-se por febre alta (39°C a 40°C), dores no corpo, articulações e atrás dos olhos, podendo evoluir para formas graves com sangramentos e, raramente, óbito. O tratamento é baseado em hidratação intensa, e a prevenção foca no combate ao mosquito.

Leptospirose – É uma doença infecciosa febril aguda, causada pela bactéria Leptospira. A transmissão se dá pelo contato com água, lama ou solo contaminados pela urina de ratos (principalmente) e outros animais. A bactéria penetra por feridas na pele, mucosas ou pele íntegra imersa por muito tempo na água. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça e dores no corpo, especialmente na panturrilha. O diagnóstico precoce é essencial, e o tratamento é feito com antibióticos.