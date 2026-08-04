Por MRNews



Santander Rewards estreia e entra na disputa com Minhas Vantagens do Itaú: qual programa entrega mais valor?

O mercado bancário brasileiro entrou de vez na era da principalidade, conceito que premia o cliente que concentra relacionamento em uma única instituição. Depois do avanço do Minhas Vantagens, do Itaú, agora foi a vez do Santander anunciar oficialmente o Santander Rewards, programa que promete turbinar pontos, reconhecer relacionamento e tentar recuperar espaço no segmento de alta renda.

A movimentação mostra que os grandes bancos entenderam algo simples: não basta oferecer cartão Black ou conta premium. O cliente quer retorno concreto.

O que é o Santander Rewards

O novo programa do Santander será disponibilizado para clientes elegíveis e funciona com adesão gratuita. A lógica é simples:

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Quanto mais relacionamento com o banco, mais benefícios;

Gastos no cartão contam;

Investimentos contam;

Seguros contam;

Consórcios contam;

Cadastro de Pix pode contar;

Tudo gera progresso dentro de níveis.

O primeiro benefício anunciado é o aumento da pontuação dos cartões.

Nova pontuação dos cartões Santander

Santander Elite

Normal: 1,5 ponto por dólar

Com Rewards: até 2,25 pontos por dólar

Santander Unique

Nacional: 2,2 pontos por dólar

Internacional: 3 pontos por dólar

Máximo com Rewards: 3,3 nacional / 4,5 internacional

Santander Unlimited

Nacional: 3 pontos por dólar

Internacional: 3,6 pontos por dólar

Máximo com Rewards: 4,5 nacional / 5,4 internacional

Unlimited Private

Nacional: 3,5 pontos por dólar

Internacional: 4 pontos por dólar

Máximo com Rewards: 5,25 nacional / 6 internacional

Comparando com o Minhas Vantagens do Itaú

O Itaú saiu na frente com o Minhas Vantagens, programa que já vem premiando relacionamento através de níveis e benefícios dentro do ecossistema do banco.

Onde o Itaú é forte

Programa mais maduro;

Integração melhor com app e ecossistema;

Benefícios práticos já conhecidos;

Forte presença no Personnalité e Uniclass;

Banco mais consolidado em alta renda.

Onde o Santander tenta vencer

Aumento direto de pontuação;

Cartões fortes para viagens;

Unlimited competitivo;

Possibilidade de gerar mais milhas que rivais;

Estratégia clara para conquistar clientes premium.

A verdade que o mercado sabe

Mesmo com o lançamento, o Santander ainda corre atrás no segmento alta renda.

Historicamente, o banco demorou para ajustar seus produtos premium. O antigo Unlimited, apesar do nome forte, ficava atrás de concorrentes em diversos momentos. A pontuação de 2,6 pontos por dólar, por exemplo, já parecia tímida diante de cartões mais agressivos do mercado.

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Agora o banco reage.

Santander Rewards resolve o problema?

Resolve parcialmente.

O Santander finalmente entendeu que:

cliente premium quer reconhecimento;

quer retorno mensurável;

quer pontuação forte;

quer benefícios previsíveis;

quer experiência digital simples.

Mas ainda existe desafio de percepção de marca no segmento private e wealth, onde Itaú e BTG seguem muito fortes.

E o Minhas Vantagens, perde espaço?

Não necessariamente.

O Itaú tem vantagem de base instalada, relacionamento histórico e força no Personnalité. Além disso, muitos clientes já estão habituados ao sistema.

O que pode acontecer é algo positivo para o consumidor: guerra de benefícios entre bancos.

Para quem vale cada um

Santander Rewards

Ideal para quem:

já tem Unlimited ou Unique;

concentra gastos altos no cartão;

usa Esfera;

quer maximizar pontos por dólar.

Minhas Vantagens Itaú

Ideal para quem:

já tem Personnalité;

investe no banco;

quer estabilidade;

busca pacote mais consolidado.

Visão do Viagem Black

O lançamento do Santander Rewards era necessário e veio tarde, mas veio forte.

Se o banco entregar execução boa, transparência e upgrades futuros, pode voltar ao jogo premium com peso real.

Mas hoje, no segmento alta renda, ainda existe percepção clara de atraso frente a Itaú, BTG e alguns concorrentes digitais mais ousados.

O cliente premium não quer promessa. Quer vantagem real.

E agora os bancos finalmente entenderam isso.

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