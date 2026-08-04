Cagepa conclui limpeza de reservatórios na Grande João Pessoa com intervenções programadas nesta semana — Governo da Paraíba

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) entra na última semana dos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios na Grande João Pessoa. De acordo com o cronograma, os serviços iniciarão em bairros da Orla da Capital, no reservatório R-09, nesta segunda-feira (27). Os trabalhos são parte das ações preventivas e de manutenção da qualidade da água distribuída à população, conforme as normas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Durante a limpeza, será necessário interromper temporariamente o abastecimento de água nos bairros atendidos pelos reservatórios em manutenção. Em alguns locais, os serviços serão realizados no período noturno, com o objetivo de minimizar os impactos à população. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa logo após a conclusão dos serviços.

Recomendações e mais informações – A Cagepa recomenda que a população faça uso racional da água durante os períodos de interrupção e destaca que a manutenção periódica dos reservatórios é fundamental para garantir a segurança e a qualidade da água distribuída.

Mais informações podem ser obtidas gratuitamente pelos canais de atendimento da Cagepa: teleatendimento 115; WhatsApp (83) 98198-4495; Telegram @cagepabot; aplicativo Cagepa (Android e iOS) e agência virtual no site cagepa.pb.gov.br.

Confira o cronograma desta semana:

27/04 – Segunda-feira

Limpeza do Reservatório: R-09 (Ruy Carneiro)

Interrupção: 20h às 2h

Locais: Tambaú, Manaíra, Jardim Oceania, Aeroclube, Bessa, Renascer II e III e São José.

29/04 – Quarta-feira

Limpeza dos Reservatórios R-17, R-03 e R-15 (Alto do Mateus)

Interrupção: 10h às 18h

Locais: Alto do Mateus, Jardim São Severino, Sesi, São Bento, Manguinhos, São Vicente, Brasília, Baralho, Imaculada e Conjuntos Ivan Bichara, Motoristas, Juracy Palhano e Luís Fernandes, em Bayeux.

30/04 – Quinta-feira

Limpeza do Reservatório R-12 (Distrito Industrial)

Interrupção: 10h às 18h

Locais: Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Vieira Diniz e parte dos Conjuntos Costa e Silva e Ernani Sátiro.