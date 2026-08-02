Prefeitura de João Pessoa disponibiliza vacinação domiciliar e facilita acesso para pessoas acamadas
A Prefeitura de João Pessoa está fortalecendo o acesso à vacinação contra influenza e Covid-19 com um serviço essencial voltado às pessoas acamadas, restritas ao leito, aos usuários residentes na capital paraibana. Por meio do aplicativo “João Pessoa na Palma da Mão”, é possível agendar, de forma simples e rápida, a vacinação domiciliar, garantindo proteção a quem mais precisa sem sair de casa.
A iniciativa busca assegurar que a população mais vulnerável tenha acesso às vacinas, especialmente aqueles que não conseguem se deslocar até salas de vacinação ou pontos móveis. Após baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS, o usuário deve realizar o cadastro, acessar o menu ‘categorias’, clicar em ‘saúde’, depois em ‘vacina’ e, em seguida, selecionar a opção ‘Vacinação Domiciliar’ – ‘Acamados’. Com o preenchimento das informações solicitadas, uma equipe de saúde entra em contato para agendar a visita.
Além do agendamento digital, a Prefeitura de João Pessoa também conta com o apoio das Equipes de Saúde da Família (ESF) e do Serviço de Atenção Domiciliar, por meio do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde.
A estratégia permite a oferta de cuidados em domicílio, contribuindo para a desospitalização de pacientes e reduzindo a necessidade de permanência em unidades de saúde.
Outra medida de garantir o cuidado contínuo com ações efetivas e itinerantes, são as ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade, por meio das equipes do Consultório na Rua, que levam atendimento e prevenção a pessoas com vínculos familiares fragilizados.
“Diariamente reforçamos nosso compromisso com o cuidado preventivo da população pessoense, ampliando o acesso à vacinação e fortalecendo a proteção contra doenças respiratórias”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “É fundamental manter o cartão de vacinação sempre atualizado, especialmente em relação às vacinas contra influenza e Covid-19, como forma de prevenção e de cuidado coletivo”, concluiu.
Documentação para vacinação – Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento, além do Cartão SUS e da caderneta ou cartão de vacinação. Gestantes devem também apresentar o cartão da gestante.
Saiba onde se vacinar nas salas de vacinação e nos pontos móveis:
Unidades de Saúde da Família (USFs)
Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:
Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)
Horário: das 8h às 16h
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:
Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Centro Municipal de Imunização – Torre
Horário: das 8h às 16h
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:
Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube
Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Shopping Sul – Bancários
Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Shopping Tambiá – Tambiá
Horário: : Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h
Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.
Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo
(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)
Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)
Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:
Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;
HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.
Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado
Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.