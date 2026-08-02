Prefeitura de João Pessoa disponibiliza vacinação domiciliar e facilita acesso para pessoas acamadas

A Prefeitura de João Pessoa está fortalecendo o acesso à vacinação contra influenza e Covid-19 com um serviço essencial voltado às pessoas acamadas, restritas ao leito, aos usuários residentes na capital paraibana. Por meio do aplicativo “João Pessoa na Palma da Mão”, é possível agendar, de forma simples e rápida, a vacinação domiciliar, garantindo proteção a quem mais precisa sem sair de casa.

A iniciativa busca assegurar que a população mais vulnerável tenha acesso às vacinas, especialmente aqueles que não conseguem se deslocar até salas de vacinação ou pontos móveis. Após baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS, o usuário deve realizar o cadastro, acessar o menu ‘categorias’, clicar em ‘saúde’, depois em ‘vacina’ e, em seguida, selecionar a opção ‘Vacinação Domiciliar’ – ‘Acamados’. Com o preenchimento das informações solicitadas, uma equipe de saúde entra em contato para agendar a visita.

Além do agendamento digital, a Prefeitura de João Pessoa também conta com o apoio das Equipes de Saúde da Família (ESF) e do Serviço de Atenção Domiciliar, por meio do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde.

A estratégia permite a oferta de cuidados em domicílio, contribuindo para a desospitalização de pacientes e reduzindo a necessidade de permanência em unidades de saúde.

Outra medida de garantir o cuidado contínuo com ações efetivas e itinerantes, são as ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade, por meio das equipes do Consultório na Rua, que levam atendimento e prevenção a pessoas com vínculos familiares fragilizados.

“Diariamente reforçamos nosso compromisso com o cuidado preventivo da população pessoense, ampliando o acesso à vacinação e fortalecendo a proteção contra doenças respiratórias”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “É fundamental manter o cartão de vacinação sempre atualizado, especialmente em relação às vacinas contra influenza e Covid-19, como forma de prevenção e de cuidado coletivo”, concluiu.

Documentação para vacinação – Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento, além do Cartão SUS e da caderneta ou cartão de vacinação. Gestantes devem também apresentar o cartão da gestante.

Saiba onde se vacinar nas salas de vacinação e nos pontos móveis:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: : Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.