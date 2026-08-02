Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé
Com gols da lateral Keké e da atacante Dedé, o Fluminense derrotou o Mixto-MT por 2 a 0, na noite deste domingo (26) no estádio Dutrinha, em Cuiabá, e chegou aos 14 pontos para assumir a 6ª colocação da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Já a equipe mato-grossense permanece com apenas seis pontos, na 13ª posição.
Vitória tricolor! 🇭🇺
Fluminense vence o Mixto e se aproxima do topo da tabela! Lelê e Keké marcaram os gols da partida
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Mesmo na condição de visitante, as Guerreiras do Fluzão abriram o placar cedo, logo aos três minutos do primeiro tempo, com a atacante Lelê com um chute forte de perna esquerda. O segundo gol do Fluminense saiu apenas na etapa final, aos 10 minutos, quando Keké recebeu lançamento de Raquel Fernandes e bateu na saída da goleira Nágila.
A outra partida válida pela 8ª rodada da competição nacional terminou com empate. Jogando no estádio Benitão, em Rio Claro, o Bragantino e o Cruzeiro ficaram no 2 a 2. O Resultado deixou a equipe mineira na 8ª posição com 13 pontos, enquanto o time de Bragança Paulista ficou com 11 pontos, na 10ª colocação.
Tudo igual! O Red Bull Bragantino buscou o empate no final do jogo! 🔥
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