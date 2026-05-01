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Ator emociona ao revelar drama no hospital e explica por que precisa voltar a andar:

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Por MRNews

Ator emociona ao revelar drama no hospital e explica por que precisa voltar a andar: ‘Não tenho quem cuide de mim’

O ator Claudio Cinti comoveu seguidores ao compartilhar um relato sincero sobre o período de internação que enfrenta desde fevereiro. Hospitalizado após uma pneumonia severa, o artista revelou detalhes do processo de recuperação e explicou que seu maior objetivo no momento é voltar a andar para conseguir retornar para casa.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Claudio contou que, apesar das dificuldades, alguns sinais positivos já apareceram durante o tratamento. Segundo ele, o rim transplantado segue funcionando bem e o quadro geral apresenta evolução, o que trouxe esperança em meio ao momento delicado.

Recuperação avança, mas mobilidade ainda preocupa

Claudio relatou que um dos principais desafios enfrentados nas últimas semanas era o inchaço no corpo, que dificultava até mesmo as sessões de fisioterapia. Com o avanço do tratamento, ele explicou que o edema diminuiu bastante, permitindo um progresso maior na reabilitação.

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O ator contou ainda que os braços já recuperaram quase totalmente os movimentos, enquanto as pernas seguem mais limitadas. Por isso, a equipe médica concentra esforços para que ele volte a ficar em pé e retome os primeiros passos em breve.

A expectativa, segundo o próprio artista, é que esse processo aconteça gradualmente, exigindo paciência e dedicação diária.

‘Preciso sair daqui andando’, desabafa artista

Em um dos trechos mais emocionantes do depoimento, Claudio explicou por que faz tanta questão de recuperar a mobilidade antes de deixar o hospital.

“Eu preciso sair daqui andando, não posso ir assim como estou, pois não tenho quem cuide de mim, não tenho condições de pagar alguém”, afirmou.

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A fala sensibilizou fãs e internautas, que enviaram mensagens de apoio ao ator. Além da limitação física, Claudio revelou que ainda trata um vírus no sangue, embora os exames indiquem redução do problema.

Apoio de amigos e fãs tem sido essencial

Longe dos trabalhos desde dezembro, Claudio Cinti também destacou que a ajuda financeira recebida de amigos, admiradores e pessoas próximas tem sido fundamental neste período.

Segundo ele, as doações ajudam a cobrir despesas básicas enquanto permanece impossibilitado de trabalhar. O artista aproveitou para agradecer o carinho que vem recebendo e explicou que publica vídeos para atualizar seu estado de saúde, já que não consegue responder individualmente a todas as mensagens.

Público torce por recuperação completa

O relato de Claudio gerou grande repercussão nas redes sociais e reforçou a torcida do público por sua recuperação. Muitos seguidores elogiaram a coragem do ator ao expor um momento tão sensível e demonstrar determinação diante dos obstáculos.

A expectativa agora é que os próximos passos da fisioterapia tragam novos avanços e aproximem Claudio do sonho de voltar para casa com independência.

Tags: Claudio Cinti, ator internado, saúde dos famosos, pneumonia severa, celebridades, recuperação hospitalar, famosos 2026

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