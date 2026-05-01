hábito entre jovens pode mascarar limites do corpo

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O consumo de bebidas alcoólicas e energéticos tem crescido no Brasil, acendendo um alerta entre especialistas sobre os riscos da combinação para a saúde cardiovascular e o sistema nervoso. A mistura, cada vez mais comum entre jovens, pode mascarar sinais do corpo e aumentar a probabilidade de complicações graves, como arritmias, infarto e até morte súbita.

Dados da consultoria Kantar apontam que, até setembro de 2024, os energéticos chegaram a 38% dos lares brasileiros, com 22 milhões de novos domicílios passando a consumir a categoria. Já levantamento do Datafolha indica que 49% da população adulta afirma consumir álcool, com frequência que varia de semanal a mensal.

Efeitos opostos no organismo

Em entrevista ao Jornal da Paraíba, o cardiologista Guilherme Athayde explicou que a combinação é perigosa porque reúne dois efeitos contrários no corpo.

“O álcool deprime o sistema nervoso, enquanto o energético estimula o coração e o cérebro. Isso mascara a sensação de embriaguez, faz a pessoa beber mais do que percebe e aumenta o risco de arritmias, pressão alta, infarto e até morte súbita, especialmente em jovens que acham que estão bem porque se sentem acordados”, afirmou.

Segundo o médico, ao reduzir a percepção de cansaço e embriaguez, o energético pode levar ao consumo excessivo de álcool, elevando a sobrecarga no coração e favorecendo alterações no ritmo cardíaco.

Infarto em jovens: números em alta

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Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram que o número de infartos em pessoas com menos de 40 anos mais que dobrou nos últimos 16 anos. O aumento chega a 158% nas internações por complicações cardíacas nessa faixa etária.

Embora o infarto esteja associado tradicionalmente a pessoas mais velhas, especialistas observam que fatores de risco têm se tornado mais frequentes entre jovens.

De acordo com Guilherme Athayde, além da mistura de álcool com energético, outros elementos contribuem para o aumento do risco cardiovascular precoce, como:

uso de drogas estimulantes

anabolizantes

privação de sono

estresse crônico

tabagismo eletrônico

sedentarismo

consumo de alimentos ultraprocessados

Esses fatores, segundo o cardiologista, aceleram processos de inflamação vascular, aumentam a pressão arterial, favorecem arritmias e podem precipitar um infarto mesmo em pessoas sem diagnóstico prévio de doença cardíaca.

Sinais de alerta

O médico reforça que é fundamental reconhecer os sintomas e buscar atendimento imediato. Os sinais clássicos de infarto incluem:

dor ou pressão no peito que dura mais de alguns minutos;

dor que pode irradiar para braço, mandíbula ou costas;

falta de ar;

suor frio, náusea ou tontura.

Em jovens, os sintomas podem ser mais atípicos, como palpitação, mal-estar súbito ou cansaço intenso sem motivo aparente.

“Na dúvida, é sempre melhor procurar atendimento imediatamente, porque tempo é músculo cardíaco”, alertou o especialista.

Consumo consciente

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Especialistas defendem que a informação é uma das principais ferramentas de prevenção. Embora o consumo de álcool seja socialmente difundido e os energéticos tenham ampliado presença no mercado, a combinação das duas bebidas exige atenção redobrada.

A orientação médica é evitar a mistura e manter hábitos de vida saudáveis, com prática regular de atividade física, alimentação equilibrada e acompanhamento médico periódico medidas consideradas fundamentais para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, especialmente entre os mais jovens.

Caso o sabor do energético seja o principal atrativo, já existe no mercado bebidas alcóolicas com o sabor de energético, mas sem as substâncias que conflitam com o álcool, como a taurina e cafeína, sendo uma opção mais segura para consumo.