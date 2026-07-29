Caravana do Cuidar realiza edição especial em Mangabeira em comemoração ao aniversário do bairro

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realiza, nesta quinta-feira (23), mais uma edição da Caravana do Cuidar. Desta vez, a ação acontece em Mangabeira, em um momento especial que celebra o aniversário de um dos bairros mais populosos da Capital.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h, na Avenida Josefa Taveira, nº 1815, no Centro Cultural Tenente Lucena, reunindo diversos serviços gratuitos em um só lugar e facilitando o acesso da população a direitos essenciais.

Nesta edição, a população terá acesso a atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras); atualização do cadastro do Bolsa Família; emissão do Cartão SUS; orientações sobre defesa do consumidor do Procon-JP; atendimentos jurídicos por meio da Defensoria Pública; serviços de saúde, com vacinação, atendimento médico, encaminhamento para exames e testes rápidos.

A Caravana do Cuidar também contará com ações da Junta de Serviço Militar, com o programa de empreendedorismo ‘Eu Posso’; além da Feira Cultural e o atendimento veterinário, em parceria com o projeto ‘Pingo de Amor’.

A edição comemorativa reforça o compromisso da gestão municipal em estar presente nos territórios, promovendo cidadania, inclusão social e qualidade de vida, especialmente em uma data simbólica para os moradores de Mangabeira.