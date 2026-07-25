Sedap-PB destaca protagonismo feminino durante a 4º Agro Barra Rural — Governo da Paraíba

A presença feminina nas exposições do agronegócio é incentivada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB). Durante o 4º Agro Barra Rural, que ocorre até este domingo, dia 19, no município de Barra de Santa Rosa, a participação das mulheres ganha destaque através do projeto “Mulher do Agro Antes da Porteira”, que apresenta experiências e conta histórias de mulheres que inspiram por suas histórias de vida e trabalho.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, ressaltou que, cada vez mais, é fundamental incentivar e apresentar histórias de mulheres que estão presentes nas exposições do agronegócio. “A ideia é descobrir e contar histórias de mulheres de talento de todas as regiões da Paraíba e incentivar a presença feminina nesses eventos, mostrando seus produtos, seu trabalho”, relatou.

A assessora de Gestão Social da Sedap-PB e idealizadora do projeto, Márcia Dornelles, enfatizou que a presença feminina nas exposições se dá de várias maneiras. “São criadoras, artesãs, gestoras, são muitas mulheres que trazem às exposições seu talento, criatividade e sensibilidade para engrandecer ainda mais os eventos. São mulheres que ocupam espaços importantes como produtoras, que participam e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de suas regiões”, avaliou.

Um exemplo é a artesã Iza Brito, natural do município de Boqueirão, que integra o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e participa do 4º Agro Barra Rural. “O nosso artesanato é a produção de redes e tapetes. Sou de Boqueirão, a primeira cidade da Paraíba a produzir redes”, apontou. A artesã que integra a Associação dos Produtores Urbanos de Boqueirão (Apoab) e conta que a confecção das peças é ensinada de geração para geração. “Já passou de pai para filho. Os meus avós já eram fabricantes de redes e foi com eles que aprendi e hoje sou uma das herdeiras que continua o legado dos meus avós”, frisa. Sobre a participação em exposições do agronegócio, Iza Brito destaca que “elas têm ajudado a mostrar os nossos produtos. Essas feiras trazem muito desenvolvimento, conhecimento, geram renda”, comentou.

Outra expositora no 4º Agro Barra Rural é a assistente social Mércia Brito, do município de Alagoa Nova. “É muito para os municípios, tanto o que está sediando o evento quanto os demais municípios que participam com expositores, porque traz conhecimentos sobre o agro, sobre o próprio município, gera renda. Os eventos são sementes que são plantadas que nós sabemos que no futuro vão trazer maiores benefícios para os municípios”, considerou.

O 4º Agro Barra Rural é realizado pela Prefeitura de Barra de Santana e pelo Governo da Paraíba por meio da Sedap-PB. A Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco+Bov); o Sebrae Paraíba; o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura; Banco do Nordeste; a Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa); e o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural na Paraíba (Senar-PB) também são parceiros na realização da exposição do agronegócio.