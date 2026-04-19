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Clubes e atletas paraibanos lamentam morte de Oscar Schmidt; veja repercussões

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Nesta sexta-feira (17), o Brasil perdeu uma das maiores referências do esporte nacional. Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, em São Paulo, após uma parada cardiorrespiratória. Conhecido como “Mão Santa”, o ídolo foi lembrado por clubes e atletas paraibanos, que prestaram homenagens e destacaram sua importância dentro e fora das quadras. Veja as principais repercussões.

Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, em São Paulo. (Foto: Arte Ge)

O Botafogo-PB relembrou a trajetória do atleta no basquete.

O Esporte de Patos também publicou uma nota de pesar, prestando solidariedade aos familiares.

O Basquete Unifacisa destacou como Oscar foi uma referência dentro e fora de quadra.

O ex-jogador Warley Silva publicou uma homenagem e ressaltou como o “Mão Santa” inspirou milhares de jovens atletas.

O ex-atleta Maestro Júnior relembrou quando conheceu Oscar e destacou sua admiração pelo ídolo, que atuou pelo Flamengo e conquistou títulos com a equipe rubro-negra.

Leia mais notícias do esporte paraibano do Jornal da Paraíba

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