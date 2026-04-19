Clubes e atletas paraibanos lamentam morte de Oscar Schmidt; veja repercussões
Nesta sexta-feira (17), o Brasil perdeu uma das maiores referências do esporte nacional. Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, em São Paulo, após uma parada cardiorrespiratória. Conhecido como “Mão Santa”, o ídolo foi lembrado por clubes e atletas paraibanos, que prestaram homenagens e destacaram sua importância dentro e fora das quadras. Veja as principais repercussões.
O Botafogo-PB relembrou a trajetória do atleta no basquete.
O Esporte de Patos também publicou uma nota de pesar, prestando solidariedade aos familiares.
O Esporte Clube de Patos lamenta profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial.
Seu legado será eternamente lembrado por todos que amam o esporte.
Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. 🖤 pic.twitter.com/oD0aeQxvB1
— Esporte Clube De Patos (@EsporteDePat0s) April 17, 2026
O Basquete Unifacisa destacou como Oscar foi uma referência dentro e fora de quadra.
O ex-jogador Warley Silva publicou uma homenagem e ressaltou como o “Mão Santa” inspirou milhares de jovens atletas.
O ex-atleta Maestro Júnior relembrou quando conheceu Oscar e destacou sua admiração pelo ídolo, que atuou pelo Flamengo e conquistou títulos com a equipe rubro-negra.
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