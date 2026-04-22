Variação no preço dos hortifrútis chega a 234,08% na ameixa fresca; quilo do alho tem diferença de R$ 25,01

A variação no preço do quilo da ameixa fresca chega a 234,08%, registra pesquisa de preços para hortifrútis realizada pelo Procon de João Pessoa em supermercados e feiras livres da Capital. O valor do produto oscila entre R$ 8,99 (Hiper Mateus – Altiplano) e R$ 30 (Mundo das Verduras – Mercado Central), diferença de R$ 21,02.

A maior diferença do levantamento, no entanto, ficou com o quilo do alho, R$ 25,01, com os preços entre R$ 14,98 (SuperFácil Atacado – Água Fria) e R$ 39,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 166,96%.

A pesquisa do Procon-JP foi realizada nesta quinta-feira (16) e visitou 16 estabelecimentos, coletando preços de 77 itens, a exemplo de folhagens, frutas, verduras, hortaliças e produtos da terra.

Variações – As outras duas maiores variações ficaram com o quilo do jerimum, 220,64%, com o produto oscilando entre R$ 2,18 (Hiper Mateus – Altiplano) e R$ 6,99 (Marcos Hortifruti – Feirinha de Mangabeira I), diferença de R$ 4,81; e na unidade do coco seco, 199,67%, com preços entre R$ 3 (Mundo das Verduras – Mercado Central) e R$ 8,99 (Carrefour – Bancários), diferença de R$ 5,99.

Diferenças – Mais duas grandes diferenças foram registradas no quilo do feijão verde, R$ 17, que oscila entre R$ 15,99 (Latorre – Torre) e R$ 32,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 106,32%; e no quilo do kiwi, R$ 15,09, que está com preços entre R$ 24,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 39,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 60,60%.

Locais pesquisados – O Procon-JP realizou a pesquisa nos seguintes mercados públicos: Central (Manoel das Frutas, Tony da Verdura e Mundo das Verduras); Torre(Zé das Frutas e Zuca da Macaxeira); e Mangabeira (Marcos Hortifruti e Galego das Frutas).

Já os supermercados visitados foram: Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Bemais e Carrefour (Bancários); SuperFácil Atacado (Água Fria); Rede Compras (Aeroclube); Menor Preço (Bairro dos Estados); Latorre (Torre); Hiper Mateus (Altiplano); e Manaíra (Manaíra).

Para conferir a pesquisa completa acesse o link.