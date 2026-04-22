Sedurb reúne expositores do projeto Feira Móvel para avaliação e planejamento mensal

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizou, nesta sexta-feira (17), a reunião mensal de avaliação e planejamento do projeto Feira Móvel. O encontro aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e contou com a presença de 120 participantes.

A reunião desta sexta-feira serviu também para dialogar sobre a ocupação dos espaços públicos, sobre a utilização do fardamento do projeto durante as edições, e as regras que precisam ser cumpridas pelos expositores. “Demos também a oportunidade para que eles pudessem esclarecer dúvidas. Houve alguns questionamentos e sugestões de melhorias para as feiras particulares, as quais também fazemos a fiscalização. Foi uma reunião muito proveitosa e bastante esclarecedora”, destacou a coordenadora do projeto, Thayara Ferreira.

Recadastramento – O processo de recadastramento dos expositores já está bem adiantado e até o final deste mês será concluído. Em seguida, terá início o processo de curadoria e análise de produtos a serem comercializados por aqueles empreendedores que estão na lista de espera. Atualmente, são 292 expositores ativos na Feira Móvel e 147 na lista de espera. Números que revelam a dimensão e o sucesso do projeto.

“As nossas expectativas são as melhores. Estamos fazendo esse trabalho de recadastramento, pensando na expansão do projeto, na quantidade de expositores que vai chegar. Em diálogo junto aos secretários da Sedurb, vamos definir essa expansão para abrir feiras móveis em outros locais, atendendo também a Zona Sul da cidade. Atualmente, temos Feira Móvel nos Bancários, mas queremos aumentar para Mangabeira ou Valentina. Já estamos fazendo visitas técnicas para ver os espaços que melhor se enquadram”, concluiu Thayara Ferreira.

As edições da Feira Móvel acontecem em sete bairros de João Pessoa neste mês de abril: Centro, Bessa, Bairro dos Estados, Altiplano, Bancários, Brisamar e Tambaú. A cada edição, o evento coloca em destaque produtos do artesanato paraibano; moda sustentável; gastronomia regional; agricultura familiar; brinquedos educativos e sensoriais; entre outros. Uma combinação que tem conectado produtores, artesãos e consumidores, fortalecendo o empreendedorismo e a economia local.

Programação de abril:

Parque Solon de Lucena – Centro

Em frente à loja Torra

Dias: 8, 9, e 10

Horário: das 9h30 às 16h

Parque Parahyba I – Bessa

Rua Josemar Rodrigues de Carvalho, nº 249

Dias: 7, 14, 21 e 28

Horário: das 16h às 20h

Vila Olímpica Parahyba – Bairro dos Estados

Rua Desportista Aurélio Rocha, s/n

Dias: 7, 14, 21 e 28

Horário: 16h às 20h30

Praça Padre João Cartaxo Andriola – Altiplano

Rua José Rufino, nº 176

Dias: 1, 8, 15, 22 e 29

Horário: das 15h30 às 19h

Praça da Paz – Bancários

Em frente à praça de táxi

Dias: 2, 9, 16, 23 e 30

Horário: das 15h30 às 20h

Praça Antônio Fernando Dantas – Brisamar

Rua Inácio Ferreira Serrano, nº 100

Dias: 10, 17 e 24

Horário: das 15h30 às 19h

Busto de Tamandaré – Tambaú

Av. Almirante Tamandaré, s/n

Dias: 23, 24, 25 e 26

Horário: 16h30 às 22h