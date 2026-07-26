Podemos deve anunciar apoio a Lucas Ribeiro na Paraíba e liberar deputados

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O Podemos deve oficializar o apoio à reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP). O anúncio deve ser feito pela presidente nacional da legenda, Renata Abreu, na semana após o feriado de Tiradentes.

Conforme apurou o Conversa Política, adesão ao projeto governista foi viabilizado através de uma ‘upgrade’ na nominata do partido, com a cessão de quadros aliados. O presidente do Republicanos, Hugo Motta, cedeu a pré-candidata Silvia da Pesca, e o presidente do PP, Aguinaldo Ribeiro, Sara Domiciano.

Apesar do encaminhamento para compor com a base governista, a tendência dentro do partido é de liberação das lideranças no estado, já que há uma divisão interna.

De um lado, o deputado federal Romero Rodrigues já declarou apoio ao projeto do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), que se articula como pré-candidato ao Governo do Estado.

Do outro, o também deputado federal Ruy Carneiro tem adotado posição mais cautelosa, mas já descartou a possibilidade de apoiar Cícero, devido aos embates nas eleições passadas na capital, e também disse ter dificuldade em apoiar o senador Efraim Filho em um eventual palanque com perfil bolsonarista.

Na semana passada, Ruy participou da posse de Nabor Wanderley como presidente estadual do Republicanos. Ex-prefeito de Patos, Nabor é apontado como pré-candidato ao Senado na chapa encabeçada por Lucas Ribeiro. A presença no evento foi interpretada como um gesto de aproximação com o grupo governista.