Obra de recuperação da ponte entre Cruz das Armas e Cristo está em fase de conclusão e trânsito será liberado nesta sexta-feira

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) está concluindo a recuperação da ponte que liga os bairros de Cruz das Armas ao Cristo Redentor, situada na Rua Deputado José Tavares. A obra está em fase de conclusão, faltando apenas as calçadas e muretas. Com isso, na tarde desta sexta-feira (17), o trânsito será liberado para o fluxo de veículos e pedestres na área. A finalização da obra está prevista para a próxima semana.

Devido às fortes chuvas registradas no início do mês de março, que aumentou a vazão das águas do Rio Jaguaribe, a tubulação descalçou e parte do asfalto cedeu, impossibilitando a passagem de veículos no local. O serviço de recuperação foi iniciado rapidamente e um projeto foi elaborado para resolver definitivamente o problema.

As três tubulações em concreto que existiam no local foram substituídas por tubulações em PEAD (polietileno de alta densidade), que são soluções versáteis e resistentes, amplamente utilizadas na condução de água e esgoto. Além disso, a Seinfra ampliou o número de três para cinco, aumentando o poder de escoamento da água.

“A gente fez não só um serviço de recuperação, mas de ampliação dessa via. Antes existia uma travessia com três tubulações em concreto de mil milímetros e agora a gente ampliou para cinco em 1.200 milímetros”, explicou Otto Araújo, chefe da Unidade Executora de Manutenção da Seinfra.

Além da substituição das tubulações, as equipes da Seinfra também executaram o alinhamento da via com a ponte, nova calçada e aplicação de um novo asfalto para recuperar o pavimento. Com o apoio da Defesa Civil, a Prefeitura também realizou a limpeza total nas margens do Rio Jaguaribe.

Orientação – Além do grande volume de chuva, outro fator que desencadeou o problema foi o acúmulo de lixo no rio. Esses resíduos, descartados irregularmente, chegam através da rede de drenagem e causam obstrução das galerias. A Seinfra orienta que o lixo seja descartado nas lixeiras para evitar a obstrução das galerias pluviais. O serviço de manutenção na rede de drenagem é realizado diariamente para evitar alagamentos nas vias, pois o descarte irregular de lixo impede o escoamento normal das águas da chuva.