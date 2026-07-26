Músico Abenattar apresenta clássicos de Pixinguinha e Jacob do Bandolim no Sabadinho Bom

O músico Abenattar será a atração do Sabadinho Bom deste final de semana interpretando clássicos de nomes como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento acontece na Praça Rio Branco, a partir das 12h30, e é livre para todos os públicos.

“O Sabadinho Bom é uma ação da Funjope extremamente consolidada e desejada no contexto da cidade de João Pessoa. O nosso morador e o turista que nos visita já se acostumaram a frequentar as tardes de sábado, na Praça Rio Branco, para escutar música de qualidade. Neste sábado, eu tenho certeza de que Abenattar vai mostrar toda a força e criatividade da sua música, o que é um padrão do nosso Sabadinho Bom”, pontua o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ali – conforme acrescenta o diretor – músicos de muita qualidade, cantores, cantoras, grupos, têm se esmerado na performance da música de samba, choro, frevo e forró que a Funjope sempre mostra. “Além disso, o Sabadinho Bom também promove uma economia para o Centro Histórico e mantém viva a ocupação desse território tão importante para o governo municipal, para o prefeito Leo Bezerra que tem nos estimulado o tempo todo a promover esse processo de valorização do Centro Histórico”, acrescenta.

Abenattar, que comemora a oportunidade de se apresentar no evento, destaca a importância da iniciativa para a cultura e para os artistas locais: “Com toda certeza, o projeto Sabadinho Bom é uma resistência, uma continuidade à nossa cultura, da música instrumental – choro e o samba – e ritmos e manifestações genuinamente brasileiros. O projeto, sendo realizado no Centro Histórico, exclama pela necessidade de preservar e revisitar as histórias e o passado, chamando sempre a atenção do poder público e da população ao cuidado com o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade”, avalia.

Para sua apresentação, o músico conta que vai levar obras dos grandes mestres como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Severino Araújo, Paschoal de Barros, Guerra Peixe, Luiz Americano, Portinho e Waldir Azevedo. Já entre as canções que compõem o repertório estão Louco por Música, do Maestro Portinho; Teclas Pretas, de Paschoal de Barros; Saxofone, por que choras, de Ratinho.

No palco, o artista estará acompanhado por Alisson Cavalcante que estará no pandeiro, Luis Umberto que comanda o violão de sete cordas; Paulo Vilhena no surdo, e Lucas Wanderley no cavaco. “Minha expectativa é que tenhamos um bom público, alegre, e que a música faça seu papel, que é trazer reflexão, catarse e esperança”, afirma.

Abenattar nasceu em Belém (PA) e começou seus estudos musicais ainda garoto, aos 11 anos, estudando o clarinete. Aos 13, ganhou de seu pai um sax alto e começou a praticar em igrejas e escolas locais. Teve aulas com grandes mestres da música de seu estado, entre eles, Dico Balieiro, Manoel Lopes, Jesus Martins e o Capitão Cezar Marcondes.

Com formação superior em Música pela Universidade do Pará, aos 19 anos, passou a atuar como músico profissional na cena popular e na música instrumental – jazz, latin jazz do norte, choro, entre outras – acompanhando diversos artistas da capital, participando de shows, turnês e gravações, até hoje.

A partir da metade dos anos 90, morou no Rio de Janeiro e em São Paulo para conhecer e trocar experiências. Em 2003, passou uma temporada no Sul da França e Suíça, atuando nos trabalhos do guitarrista Ademir Cândido e do cantor e compositor paraense Rafael Lima (in memorian).

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, começa logo depois do Sabadinho Bom e sempre leva muito samba para o público. O repertório envolve grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

Os músicos são Josinaldo Nascimento na voz, Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Luan, Naldo e Jorge no reco-reco, Chida no vocal.