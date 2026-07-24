Hemocentro de Campina Grande promove ação no Dia Mundial da Hemofilia e reforça a importância do diagnóstico precoce — Governo da Paraíba

O Hemocentro Regional de Campina Grande realizou, na manhã desta sexta-feira (17), uma ação especial em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia, reforçando que o diagnóstico é o primeiro passo para o tratamento, a convivência e a qualidade de vida.

O evento reuniu pacientes e familiares, bem como profissionais de saúde e convidados, em um momento marcado pela disseminação de informações, cuidado, acolhimento e troca de experiências.

A iniciativa teve como principal objetivo destacar a importância do diagnóstico precoce da hemofilia, doença genética e hereditária que afeta a coagulação do sangue, além de evidenciar o papel do acompanhamento contínuo para garantir melhor qualidade de vida aos pacientes.

Durante a programação, foram abordados temas como tratamento, adesão ao acompanhamento multiprofissional e os impactos da doença no cotidiano das famílias. O momento também promoveu a escuta ativa dos pacientes atendidos pelo hemocentro, fortalecendo vínculos e ampliando o acesso à informação.

A diretora geral do Hemocentro Regional de Campina Grande, Eulália Patrícia, destacou o compromisso da instituição com a assistência humanizada:

“O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações e garantir que o paciente tenha uma vida com mais qualidade. O hemocentro exerce papel fundamental nesse acompanhamento, oferecendo suporte, orientação e tratamento adequado.”

O vice-presidente da Associação dos Hemofílicos da Paraíba, Daniel Araújo, ressaltou a importância das ações de conscientização: “A informação é uma das principais aliadas dos pacientes. Ao ampliar o conhecimento sobre a hemofilia, contribuímos para a redução de preconceitos e para o fortalecimento da luta por direitos e assistência de qualidade.”

Representando as famílias, Emília Maria, mãe de três pacientes com hemofilia, compartilhou sua experiência: “A convivência com a hemofilia exige cuidados constantes, mas também revela a importância do acompanhamento adequado e do apoio recebido. Esse suporte faz diferença significativa na vida dos pacientes.”

Segundo o hemocentro, iniciativas dessa natureza são fundamentais para ampliar o conhecimento da população sobre a hemofilia, incentivar o diagnóstico precoce e assegurar o acesso ao tratamento adequado.

O Dia Mundial da Hemofilia, celebrado em 17 de abril, é dedicado à conscientização sobre a doença e à promoção de políticas de saúde que garantam melhores condições de vida aos pacientes.