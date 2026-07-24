Guilherme Boulos cumpre agenda na Paraíba em João Pessoa na quinta (23)

Brasília (DF) 21/01/2026 – O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil. Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, estará em João Pessoa na próxima quinta-feira (23) para participar da 13ª edição da Feira da Cidadania “Governo do Brasil na Rua”. A ação será realizada na ECIT Mestre Sivuca, no bairro de Mangabeira, das 9h às 17h.

A iniciativa do Governo Federal, em parceria com o Governo da Paraíba, tem como objetivo aproximar serviços públicos da população, facilitando o acesso a direitos básicos sem a necessidade de agendamento prévio.

Durante a feira, a população terá acesso a diversos serviços públicos gratuitos, sem necessidade de agendamento, com a possibilidade de sair do local com demandas resolvidas. Entre os atendimentos disponíveis estão perícias do INSS, vacinação para todas as idades, microchipagem de cães e gatos e serviços de saúde, entrega de carteira para o artesão, ID Jovem, entre outros serviços.

Esta é a 13ª edição do Governo do Brasil na Rua, ação interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que reúne órgãos federais e parceiros locais para ampliar o acesso da população a políticas públicas.

*com informações da assessoria