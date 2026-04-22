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Casos de síndromes respiratórias em crianças crescem há seis semanas seguidas, na Paraíba

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Reprodução

A Paraíba entrou na sexta semana seguida de crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças menores de 2 anos, segundo o novo Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (16).

Além do avanço no estado, a capital João Pessoa passou a integrar a lista das capitais brasileiras com incidência em nível de alerta além de tendência de crescimento no mesmo período analisado.

O monitoramento da Fiocruz considera registros entre os dias 5 e 11 de abril, e acompanha a circulação de vírus respiratórios que podem provocar internações. Entre os vírus monitorados estão influenza, Covid-19, rinovírus e VSR.

Além de João Pessoa, também aparecem no levantamento Recife, Maceió, Aracaju, São Luís e Teresina entre as capitais com tendência de crescimento de casos nas últimas seis semanas.

Além da alta geral de SRAG, a Paraíba aparece entre os estados do Nordeste com crescimento de casos associados à influenza A.

O estado está entre aqueles com aumento de ocorrências ligadas ao vírus sincicial respiratório (VSR), apontado pela Fiocruz como principal responsável pelo avanço recente de internações em crianças menores de 2 anos em várias regiões do país.

A pesquisadora Tatiana Portella, do InfoGripe e do Programa de Computação Científica da Fiocruz, destacou a importância da prevenção para esse público.

“O VSR é um dos principais responsáveis por internações por SRAG em crianças pequenas, e uma das principais causas de bronquiolite. Por isso, é essencial que gestantes a partir da 28ª semana tomem a vacina contra o vírus para que seus bebês fiquem protegidos nos primeiros meses de vida”, disse.

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