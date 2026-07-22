Equipes da operação tapa-buraco executam serviços em 24 bairros de João Pessoa nesta terça-feira

A operação tapa-buraco, que é realizada diariamente pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue, nesta terça-feira (14), com os serviços de recuperação do pavimento em 24 bairros da Capital. Esses serviços atendem às solicitações da população feitas por meio dos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa, promovendo a manutenção e melhoria da malha viária da Capital.

As equipes da operação estarão trabalhando, a partir das 8h, nos seguintes bairros: Cuiá, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Bessa, Torre, Cruz das Armas, Jaguaribe, Cristo Redentor, Trincheiras, Mandacaru, Alto do Céu, Oitizeiro, Jardim Veneza, Bairro dos Ipês, Bairro dos Estados, Miramar, Seixas, Planalto da Boa Esperança, Aeroclube, Jardim Oceania, Manaíra, Roger e Varadouro.

Outros serviços, como a manutenção na rede de drenagem, estarão ocorrendo em diversos pontos da cidade intensificando os trabalhos para evitar alagamentos nas vias. Eles incluem adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.