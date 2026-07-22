Edvaldo Neto, eleito prefeito de Cabedelo, vai ser diplomado em maio pela Justiça Eleitoral – Foto: Edvaldo Neto/Instagram.

Edvaldo Neto (Avante), eleito prefeito da cidade de Cabedelo, na Grande João Pessoa, na chapa com o vice Evilásio Cavalcanti Neto, vai ser diplomado pela Justiça Eleitoral em maio, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

O prefeito eleito obteve 16.180 votos, que correspondem a 61,21% dos votos válidos, contra 10.255 votos alcançados por Wallber Virgolino, que equivalem a 38,79%. A votação chegou a 100% das urnas apuradas às 18h07 do domingo (12), na eleição suplementar em Cabedelo.

O TRE-PB informou que a data da diplomação da chapa será dia 25 de maio e uma cerimônia vai ser realizada para a ocasião, às 17h, no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo.

A posse como prefeito eleito ainda não tem data, no entanto. Responsável por esse procedimento, a Câmara de Vereadores disse ainda aguardar a diplomação para, posteriormente, definir a data da posse.

A eleição suplementar em Cabedelo aconteceu após determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), depois da cassação dos mandatos do prefeito André Coutinho (Avante) e da vice-prefeita Camila Holanda (PP).

Eleitores voltam novamente às urnas em outubro

Após a eleição suplementar, os eleitores de Cabedelo ainda terão um novo compromisso com as urnas em poucos meses, acompanhando o calendário nacional.

As eleições gerais estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando os brasileiros irão escolher presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais e estaduais.

Caso haja segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro, a votação será retomada para os cargos de presidente e/ou governador.