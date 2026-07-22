Confira a artilharia do futebol paraibano em 2026
A bola segue rolando nos gramados da Paraíba e de todo país. E como tradicionalmente acontece, o Jornal da Paraíba acompanha, rodada a rodada, a artilharia do futebol paraibano, tanto nas competições masculinas quanto femininas.
Vale lembrar que são contabilizados jogos em competições oficiais, tanto no masculino quanto no feminino, sendo de divisões principais como as de acesso. Confira a lista abaixo.
RANKING GERAL DE ARTILHEIROS DO FUTEBOL PARAIBANO EM 2026:
7 GOLS
- Everton Heleno (Campinense/Sousa)
5 GOLS
- Luis Henrique (Sousa)
- Marcelo Toscano (Serra Branca)
- Pingo (Nacional de Patos)
- Silvano (Treze)
4 GOLS
- Felipe Jacaré (Sousa)
- Isaías (Confiança-PB)
- Nenê (Botafogo-PB)
3 GOLS
- Felipe Azevedo (Botafogo-PB)
- Diego Viana (Sousa)
- Matheus Bambu (Sousa)
- Miguel Vinícius (Campinense)
- Renê (Nacional de Patos)
- Vinícius Bala (Treze)
2 GOLS
- Abnner (Nacional de Patos)
- Anderson Montanha (Confiança-PB)
- Cassimiro (Confiança-PB)
- Cláudio Jr. (Esporte de Patos)
- Diego Ceará (Serra Branca)
- Dudu Nardini (Botafogo-PB)
- Dudu Hatamoto (Botafogo-PB)
- Everton Felipe (Pombal)
- Igor Maduro (Botafogo-PB)
- Jean Carlo (Treze)
- Rodolfo (Botafogo-PB)
- Guilherme Santos (Botafogo-PB)
- Gustavo Petrocelli (Treze)
- Henrique Dourado (Botafogo-PB)
- Marcelo Duarte (Sousa)
- Joãozinho (Campinense)
- Kayon (Botafogo-PB)
- Pedro Igor (Treze)
1 GOL
- Augusto Potiguar (Campinense)
- Bruno Gonçalves (Atlético-PB)
- Buba (Treze)
- Cézar Juru (Confiança-PB)
- Dedé (Pombal)
- Dielson (Confiança-PB)
- Edson Kapa (Esporte de Patos)
- Erik Henrique (Campinense)
- Erison (Pombal)
- Felipinho (Nacional de Patos)
- França (Serra Branca)
- Gabigol (Esporte de Patos)
- Gabriel Tota (Botafogo-PB)
- Gean (Atlético-PB)
- Guilherme (Pombal)
- Gustavo (Serra Branca)
- Hugo Borges (Treze)
- Ian Augusto (Serra Branca)
- Jadson (Serra Branca)
- Jalison (Pombal)
- Jhônata Varela (Botafogo-PB)
- Júnior Dindê (Serra Branca)
- Junel (Esporte de Patos)
- Kiko (Pombal)
- Leandro (Atlético-PB)
- Lucas (Confiança-PB)
- Mano Walter (Esporte de Patos)
- Manú (Pombal)
- Marquinhos (Serra Branca)
- Mateuzinho (Sousa)
- Natalício (Sousa)
- Nattan (Pombal)
- Patrik (Campinense)
- Pedro Vitor (Serra Branca)
- Robson (Atlético-PB)
- Rodriguinho (Nacional de Patos)
- Rogério (Nacional de Patos)
- Ryan (Treze)
- Santiago (Atlético-PB)
- Thallyson (Botafogo-PB)
- Thiago Alagoano (Treze)
- Vam Baster (Confiança-PB)
- Veraldo (Sousa)
- Victor Ferraz (Serra Branca)
- Wesley (Atlético-PB)
- Yan Souto (Botafogo-PB)
RANKING GERAL DE ARTILHEIRAS DO FUTEBOL PARAIBANO EM 2026:
4 GOLS
2 GOLS
1 GOL
- Evinha (Mixto-PB)
- Ildelene (Mixto-PB)
- Maranhão (Mixto-PB)
- Ellen (Mixto-PB)
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