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Confira a artilharia do futebol paraibano em 2026

admin1

A bola segue rolando nos gramados da Paraíba e de todo país. E como tradicionalmente acontece, o Jornal da Paraíba acompanha, rodada a rodada, a artilharia do futebol paraibano, tanto nas competições masculinas quanto femininas.

Confira a artilharia do futebol paraibano em 2026. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Vale lembrar que são contabilizados jogos em competições oficiais, tanto no masculino quanto no feminino, sendo de divisões principais como as de acesso. Confira a lista abaixo.

RANKING GERAL DE ARTILHEIROS DO FUTEBOL PARAIBANO EM 2026:

7 GOLS

  • Everton Heleno (Campinense/Sousa)

5 GOLS

  • Luis Henrique (Sousa)
  • Marcelo Toscano (Serra Branca)
  • Pingo (Nacional de Patos)
  • Silvano (Treze)

4 GOLS

  • Felipe Jacaré (Sousa)
  • Isaías (Confiança-PB)
  • Nenê (Botafogo-PB)

3 GOLS

  • Felipe Azevedo (Botafogo-PB)
  • Diego Viana (Sousa)
  • Matheus Bambu (Sousa)
  • Miguel Vinícius (Campinense)
  • Renê (Nacional de Patos)
  • Vinícius Bala (Treze)

2 GOLS

  • Abnner (Nacional de Patos)
  • Anderson Montanha (Confiança-PB)
  • Cassimiro (Confiança-PB)
  • Cláudio Jr. (Esporte de Patos)
  • Diego Ceará (Serra Branca)
  • Dudu Nardini (Botafogo-PB)
  • Dudu Hatamoto (Botafogo-PB)
  • Everton Felipe (Pombal)
  • Igor Maduro (Botafogo-PB)
  • Jean Carlo (Treze)
  • Rodolfo (Botafogo-PB)
  • Guilherme Santos (Botafogo-PB)
  • Gustavo Petrocelli (Treze)
  • Henrique Dourado (Botafogo-PB)
  • Marcelo Duarte (Sousa)
  • Joãozinho (Campinense)
  • Kayon (Botafogo-PB)
  • Pedro Igor (Treze)

1 GOL

  • Augusto Potiguar (Campinense)
  • Bruno Gonçalves (Atlético-PB)
  • Buba (Treze)
  • Cézar Juru (Confiança-PB)
  • Dedé (Pombal)
  • Dielson (Confiança-PB)
  • Edson Kapa (Esporte de Patos)
  • Erik Henrique (Campinense)
  • Erison (Pombal)
  • Felipinho (Nacional de Patos)
  • França (Serra Branca)
  • Gabigol (Esporte de Patos)
  • Gabriel Tota (Botafogo-PB)
  • Gean (Atlético-PB)
  • Guilherme (Pombal)
  • Gustavo (Serra Branca)
  • Hugo Borges (Treze)
  • Ian Augusto (Serra Branca)
  • Jadson (Serra Branca)
  • Jalison (Pombal)
  • Jhônata Varela (Botafogo-PB)
  • Júnior Dindê (Serra Branca)
  • Junel (Esporte de Patos)
  • Kiko (Pombal)
  • Leandro (Atlético-PB)
  • Lucas (Confiança-PB)
  • Mano Walter (Esporte de Patos)
  • Manú (Pombal)
  • Marquinhos (Serra Branca)
  • Mateuzinho (Sousa)
  • Natalício (Sousa)
  • Nattan (Pombal)
  • Patrik (Campinense)
  • Pedro Vitor (Serra Branca)
  • Robson (Atlético-PB)
  • Rodriguinho (Nacional de Patos)
  • Rogério (Nacional de Patos)
  • Ryan (Treze)
  • Santiago (Atlético-PB)
  • Thallyson (Botafogo-PB)
  • Thiago Alagoano (Treze)
  • Vam Baster (Confiança-PB)
  • Veraldo (Sousa)
  • Victor Ferraz (Serra Branca)
  • Wesley (Atlético-PB)
  • Yan Souto (Botafogo-PB)

RANKING GERAL DE ARTILHEIRAS DO FUTEBOL PARAIBANO EM 2026:

4 GOLS

2 GOLS

1 GOL

  • Evinha (Mixto-PB)
  • Ildelene (Mixto-PB)
  • Maranhão (Mixto-PB)
  • Ellen (Mixto-PB)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

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