qual show mais esperado do São João 2026 de Campina Grande? Vote

Tradicional queima de fogos na abertura do São João de Campina Grande.. Emanuel Tadeu

A programação do São João 2026 de Campina Grande, O Maior São João do Mundo, foi divulgada nesta terça-feira (31).

Entre as atrações confirmadas para esta nova edição, estão nomes como Marisa Monte, Lucy Alves, Solange Almeida, Roberto Carlos, Simone Mendes, Matuê e outros.

O São João 2026 de Campina Grande acontece de 3 de junho a 5 de julho, com um total de 33 dias de duração. A empresa Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda, do Ceará, vai continuar responsável pela gestão da festa junto com a prefeitura da cidade.

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