Por MRNews



🚨 Nova promoção da Accor permite subir de status mais rápido e economizar em hospedagens

Uma nova campanha do programa de fidelidade da Accor está chamando a atenção de viajantes que buscam vantagens em hospedagens. A promoção do ALL Accor Live Limitless oferece uma combinação interessante: descontos de até 15% e bônus de noites qualificáveis, permitindo acelerar o upgrade de categoria dentro do programa.

A oferta é válida por tempo limitado e pode ser uma excelente oportunidade para quem já planeja viagens entre abril e julho de 2026.

📅 Período e condições da promoção

Os interessados devem ficar atentos às datas e regras:

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📌 Reservas até: 30 de abril de 2026

30 de abril de 2026 🏨 Hospedagens entre: 12 de abril e 12 de julho de 2026

12 de abril e 12 de julho de 2026 ⏳ Antecedência mínima: 3 dias

3 dias 💳 Tarifa: pré-paga, não reembolsável e não cancelável

Além disso, é necessário ativar a oferta previamente no sistema do programa antes de realizar a reserva. A promoção é limitada a uma hospedagem por participante durante o período.

Outro ponto importante é que o crédito das noites bônus será feito em até 10 dias após o término da estadia.

🎯 Bônus de noites por categoria

A quantidade de noites qualificáveis varia de acordo com o nível atual do participante no programa.

🟤 Categoria Classic

Recebe +3 noites Status

Benefícios incluem drink de boas-vindas, prioridade no check-in e possibilidade de check-out tardio

⚪ Categoria Silver

Recebe +5 noites Status

Inclui vantagens adicionais como upgrade de quarto, early check-in ou late check-out e maior flexibilidade na hospedagem

🟡 Categoria Gold

Recebe +8 noites Status

Benefícios mais completos, como upgrades de suíte, acesso ao lounge executivo e Wi-Fi premium

⚠️ A promoção não é válida para membros Platinum ou níveis superiores.

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💡 O que muda na prática

Na prática, a campanha permite que uma única hospedagem gere um avanço significativo no acúmulo de noites qualificáveis, algo essencial para subir de nível dentro do programa.

Para viajantes frequentes, isso pode representar acesso mais rápido a benefícios como upgrades, serviços exclusivos e maior conforto durante as estadias.

⚠️ Pontos de atenção

Apesar das vantagens, é importante considerar:

A tarifa não permite cancelamento ou reembolso

A reserva precisa ser feita com antecedência mínima

A oferta é válida apenas para uma estadia

Por isso, a recomendação é aproveitar apenas se a viagem já estiver confirmada.

📊 Vale a pena aproveitar?

A promoção surge como uma oportunidade relevante para quem está próximo de atingir um novo status no programa de fidelidade da Accor. Com o bônus de até 8 noites, o avanço pode ser significativo mesmo com uma única viagem.

Para quem busca otimizar custos e ainda evoluir no programa, a campanha pode representar uma vantagem estratégica no planejamento de viagens em 2026.

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