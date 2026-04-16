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Hospital Edson Ramalho registra mais de 360 atendimentos no fim de semana — Governo da Paraíba

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O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), unidade do Governo da Paraíba gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) em João Pessoa, realizou 364 atendimentos, entre o período das 19 horas da sexta-feira (10) até as 7 horas desta segunda-feira (13).

Desse total, o setor de Urgência concentrou a maior demanda, com 285 atendimentos realizados por equipes de Clínica Médica, Cirurgia Geral e Otorrinolaringologia. Já a Maternidade contabilizou 79 atendimentos ao longo do período. Na sexta-feira (10), foram 31 atendimentos e sete internações; no sábado (11), 30 atendimentos e sete internações; e no domingo (12), 17 atendimentos e três internações.

No mesmo intervalo, o Centro Cirúrgico registrou 37 procedimentos, entre cirurgias de urgência e eletivas. Na sexta-feira (10), foram realizados três procedimentos de urgência. No sábado (11), foram contabilizadas 14 cirurgias, distribuídas entre as especialidades de Cirurgia Geral, Urologia, Ginecologia e Vascular, incluindo três procedimentos de urgência. Já no domingo (12), o hospital realizou 20 cirurgias, sendo a maior parte eletiva, além de quatro intervenções de urgência em Cirurgia Geral.

Nos indicadores de admissões da Maternidade, o hospital registrou, no fim de semana, oito partos normais e seis cesáreas. Também foi realizada uma curetagem no domingo (12). Não houve registro de cirurgias eletivas obstétricas no período.

 

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