Emlur segue com ações de conservação na Perimetral Sul e outras localidades de João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) segue, nesta segunda-feira (13), intensificando os serviços de zeladoria em diversos pontos da Capital. As equipes permanecem atuando diariamente em ações como varrição, capinação, pintura de meio-fio e coleta de resíduos, garantindo a manutenção da limpeza e organização dos espaços públicos.

Desde a última sexta-feira (10), equipes estão mobilizadas na Perimetral Sul, onde realizam um trabalho contínuo de zeladoria, reforçando o compromisso da gestão municipal com a conservação das principais vias da cidade.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca a amplitude das ações desenvolvidas pelo órgão. “A Emlur atua em várias frentes, com serviços de zeladoria, coleta domiciliar, limpeza da orla e demais espaços públicos, além da coleta de poda e entulho. Seguimos à disposição da população por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão, que é um importante canal para solicitações e demandas”, afirma Ricardo Veloso.

Outras localidades – Além das ações já em andamento na Perimetral Sul, a Emlur também realiza, nesta segunda-feira, serviços de conservação em diversos bairros da Capital. As equipes estão presentes na Torre, Alto do Céu, Mandacaru, Aeroclube, Pedro Gondim, Valentina, Lagoa, Centro, Mangabeira, Bancários, Grotão, Mercado Central e Parque Parahyba II, executando atividades como varrição e capinação.

A Emlur também informa que mantém o calendário da Coleta Domicilar, para conferir basta acessar pelo seguinte link: https://share.google/HZWVdmnkIZy8GpBTQ

A Autarquia reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados e segue trabalhando para atender, com agilidade e eficiência, as demandas da população pessoense.