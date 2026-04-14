Terceira edição da Corrida do Consumidor do Procon-JP segue com inscrições abertas



12/04/2026 |

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A pouco menos de um mês da realização da Corrida do Consumidor 2026, as inscrições para o evento continuam abertas no site www.race83.com.br. A terceira versão da atividade desportiva da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) terá percursos de 5 km e 10 km, com saída do Busto de Tamandaré, em Tambaú, às 16h, no próximo dia 9 de maio.

A Corrida do Consumidor, que já está se tornando uma tradição do Procon de João Pessoa como parte das comemorações do Dia Mundial do Consumidor (comemorado em 15 de março) deve reunir um grande público, a exemplo dos anos anteriores.

Junior Pires, secretário do Procon-JP, explica que este ano, devido às várias atividades programadas para celebrar o Dia Mundial do Consumidor, o evento não se realizou no mês de março, mas o objetivo continua o mesmo: promover a prática esportiva e, também, chamar a atenção do cidadão para o consumo consciente.

O titular do Procon-JP complementa que “a integração através de atividades desportivas e culturais faz parte da política dos procons para promover o bem-estar e a proteção ao consumidor, estimulando um estilo de vida mais saudável através das atividades físicas e de lazer”, disse.

Desconto para servidor – Para participar da corrida, o público em geral deve pagar uma taxa de R$ 79 no ato da inscrição e terá direito a um kit como brinde. O servidor da Prefeitura Municipal de João Pessoa terá um desconto de R$ 10.

Serviço:

Evento: Corrida do Consumidor

Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 16h

Local: Busto de Tamandaré – Tambaú