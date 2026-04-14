Quem é Edvaldo Neto, eleito prefeito de Cabedelo

Quem é Edvaldo Neto, vencedor das Eleições suplementares em Cabedelo – Foto: Divulgação.

Edvaldo Neto (Avante) venceu a eleição suplementar de Cabedelo, neste domingo (12), após desbancar Walber Virgolino (PL). Evilásio Cavalcante (Avante) será o vice da chapa que vai ter um mandato até o final de 2028 no Poder Executivo.

Prefeito eleito, Edvaldo Neto já estava como interino na prefeitura de Cabedelo após renunciar ao cargo de presidente da Câmara de Vereadores da cidade em 15 de dezembro do ano passado.

O pleito foi realizado após determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), depois da cassação dos mandatos do então prefeito André Coutinho (Avante) e da então vice-prefeita Camila Holanda (PP).

O Jornal da Paraíba separou as principais informações sobre a carreira de Edvaldo Neto.

A campanha do pleito especial de Cabedelo esse ano foi mais curta do que em eleições regulares, seguindo um calendário reduzido definido pela Justiça Eleitoral. De acordo com o TRE-PB, cerca de 53.320 eleitores estavam aptos a votar, distribuídos em 30 locais de votação e 165 seções.

A votação

O resultado foi definido com 90,18% das urnas apuradas, às 18h. Edvaldo obteve 16.180 votos, que correspondem a 61,21% dos votos válidos, contra 10.255 votos alcançados por Wallber Virgolino, que equivalem a 38,79%. A votação chegou a 100% das urnas apuradas às 18h07.

De acordo com a apuração do TRE-PB, foram 26.435 votos válidos no total na eleição suplementar, 2.140 nulos, que correspondem a 6,96% dos votos, e 2.171 votos em branco, o que corresponde a 7,06%.

A eleição suplementar teve uma abstenção de 22.574 votantes aptos, dos 53.320 eleitores que estavam regularizados para votar.

De acordo com o TRE-PB, a diplomação do vencedor da eleição suplementar vai acontecer em 25 de maio, às 17h no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo. A data da posse do prefeito ainda vai ser marcada pela Câmara de Vereadores da cidade.

Quem é Edvaldo Neto

Edvaldo é nascido na própria cidade de Cabedelo, em 1988, e é advogado.

Antes de ser prefeito interino da cidade, após processo de cassação do prefeito anterior, Edvaldo era presidente da Câmara de Vereadores, cargo que alçou no segundo mandato como vereador em Cabedelo. Antes de renunciar a função, ele foi reeleito vereador em 2024.

Na primeira passagem como vereador, ele foi eleito na primeira eleição, em 2020, e cumpriu o primeiro mandato completo, de 2021 até 2024.

Com a eleição neste domingo, Edvaldo vai comandar a prefeitura de Cabedelo até o final de 2028. Ele já estava no cargo como interino após a cassação do mandato do prefeito anterior e da vice desde o final de 2025.

Eleitores voltam novamente às urnas em outubro

Após a eleição suplementar, os eleitores de Cabedelo ainda terão um novo compromisso com as urnas em poucos meses, acompanhando o calendário nacional.

As eleições gerais estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando os brasileiros irão escolher presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais e estaduais.

Caso haja segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro, a votação será retomada para os cargos de presidente e/ou governador.