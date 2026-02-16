É hoje: 1º Carnalaço movimenta Bonito durante o 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço

Por MRNews



De 12 a 15 de fevereiro, Bonito realiza o 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço, no Clube do Laço Nabileque. Dentro da programação, acontece o 1º Carnalaço de Bonito, unindo o período de Carnaval com uma das maiores tradições do município: o laço comprido.

O evento reúne mais de 150 equipes e deve atrair competidores, famílias e visitantes de diversas regiões do Estado, fortalecendo o esporte, o turismo e a economia local ao longo dos quatro dias de programação.

Um dos grandes destaques da programação é o show nacional da dupla Bruno e Barretto, que se apresenta no dia 14 de fevereiro, no palco principal, prometendo animar a noite do Carnalaço e reunir grande público.

Campo Grande amplia rede hoteleira e reforça vocação para turismo de eventos e negócios – CGNotícias

Peritos da Polícia Científica de MS orientam sobre cuidados relacionados ao ‘Boa Noite, Cinderela’

A realização é da Prefeitura de Bonito em parceria com o Clube do Laço Nabileque, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SETESC e da Fundação de Cultura, além da Bonito FM.

Além das competições de laço, o público poderá aproveitar uma programação especial de shows todas as noites.

Confira a programação:

Dia 12

18h – Festeiros do MS

22h – Juca Leite

AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº. 04/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Primeiro dia de Carnaval é marcado pela presença de 20 mil foliões – CGNotícias

Dia 13

18h – Max e Vilmar

22h – MDO

00h – MPJ

Dia 14

18h – Juca Leite

23h – Bruno e Barreto (Palco Principal)

01h – Trembão

Dia 15

18h – Festeiros do MS

22h – Talles e Rafael (Palco Principal)

00h – Max e Vilmar