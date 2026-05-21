Emlur realiza limpeza da Via Folia na madrugada após desfile do Muriçocas do Miramar

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizou, na madrugada desta quinta-feira (12), uma operação especial de limpeza na Via Folia, após o desfile do tradicional bloco Muriçocas do Miramar. Mesmo com a presença de milhares de foliões, a avenida amanheceu completamente limpa e organizada. As equipes intensificaram os trabalhos logo após a dispersão do público, garantindo agilidade e eficiência nos serviços de varrição, coleta de resíduos e lavagem da via.

A força-tarefa mobilizou cerca de 350 agentes de limpeza, antes, durante e após a passagem do bloco, além de caminhões compactadores, varrição mecanizada e equipamentos de apoio como os PEVs (Ponto de Entrega Voluntária),assegurando que os espaços estivessem totalmente revitalizados ainda durante a madrugada.

A noite também marcou o encerramento das atividades do Ecoponto instalado na Via Folia durante o período de prévias carnavalescas. Neste ano, a iniciativa contou com a parceria da Prefeitura de João Pessoa (PMJP), do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e da empresa Orizon.

Como inovação, os catadores de materiais recicláveis receberam o pagamento via Pix na hora, imediatamente após a pesagem dos materiais, garantindo mais agilidade, segurança e valorização do trabalho desses profissionais.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destacou o empenho das equipes e a importância da inclusão social promovida pela ação. “Mesmo diante de um público expressivo, nossas equipes trabalharam com dedicação para que a cidade amanhecesse limpa. Além disso, fortalecemos a política de sustentabilidade com o Ecoponto e asseguramos que os catadores recebessem pelo material coletado de forma imediata, valorizando quem contribui diretamente para uma cidade mais limpa e sustentável”, ressaltou o superintendente.

A operação integra o planejamento especial da Emlur para o período carnavalesco, unindo organização, responsabilidade ambiental e reconhecimento ao trabalho dos agentes de limpeza e catadores de materiais recicláveis.