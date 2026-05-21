Campeonato dos Blocos 2026 encerra edição histórica e celebra o esporte em São José do Seridó

O Campeonato dos Blocos 2026 chegou ao fim deixando saudades na torcida, nos atletas e na comissão organizadora. Consolidado como um dos principais eventos esportivos do município, o campeonato contou com o apoio da gestão municipal, por meio do prefeito Jackson Dantas e do vice-prefeito Ricardo Medeiros, reforçando o compromisso com o fortalecimento e a valorização do esporte em São José do Seridó.

Mais do que uma competição, o Campeonato dos Blocos é considerado uma vitrine para a qualidade dos atletas locais e para o entusiasmo da torcida. O evento também evidencia o empenho da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) e de todos os colaboradores envolvidos na organização, garantindo uma edição marcada pela grandiosidade e pelo espírito de confraternização.

Decisões movimentam o voleibol

Na modalidade voleibol, a grande final foi disputada entre as equipes A e B. Em quadra, a equipe B levou a melhor e conquistou o título ao vencer por 2 sets a 0. A equipe A ficou com o vice-campeonato. O atleta Antony, da equipe B, foi eleito o melhor jogador da final.

Na premiação, o time campeão recebeu R$ 1.000,00, enquanto o vice-campeão foi contemplado com R$ 700,00.

Futsal consagra ADSJ como campeã

No futsal, a equipe ADSJ sagrou-se campeã ao vencer a equipe Farinha Azeda pelo placar de 4 a 1. Além do título, a ADSJ também se destacou nas premiações individuais: Kayke foi eleito o melhor jogador; Leonardo, o melhor goleiro; e Uziel terminou como artilheiro da competição.

A equipe campeã recebeu R$ 2.000,00, enquanto a vice-campeã foi premiada com R$ 1.500,00.

Com mais uma edição concluída com sucesso, o Campeonato dos Blocos reafirma sua importância no calendário esportivo de São José do Seridó, promovendo integração, incentivo ao esporte e valorização dos talentos locais.