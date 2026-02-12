Paraíba soma mais de 300 casos prováveis de arboviroses em 2026. Foto: Divulgação/NIAID

A Paraíba contabilizou 317 notificações prováveis de arboviroses em janeiro, com a dengue concentrando a maior parte dos registros. Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico das Arboviroses, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES), com informações analisadas até 6 de fevereiro.

Entre os casos prováveis, 292 são de dengue e 25 de chikungunya. No período, não houve notificações prováveis de zika nem confirmações de febre do Oropouche no estado.

O boletim também registra dois casos de dengue classificados com sinais de alarme ou na forma grave. Em relação às mortes, há um óbito em investigação, referente a um paciente residente em João Pessoa.

De acordo com a SES, João Pessoa e Princesa Isabel concentram as maiores incidências de casos no estado. A secretaria informa ainda que, atualmente, está confirmada a circulação dos sorotipos 2 e 3 da dengue na Paraíba.

Como medida complementar de enfrentamento, a SES promove até 27 de fevereiro uma semana de intensificação da vacinação contra a dengue em todo o estado. A estratégia tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A secretaria reforça que a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti segue como a principal forma de prevenção das arboviroses. A orientação é que a população faça vistorias semanais em residências e quintais, evitando o acúmulo de água em recipientes, calhas, caixas-d’água e objetos expostos ao ambiente.