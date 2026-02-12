quinta-feira, fevereiro 12, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Paraíba soma mais de 300 casos prováveis de arboviroses em 2026

admin1

Paraíba soma mais de 300 casos prováveis de arboviroses em 2026. Foto: Divulgação/NIAID

A Paraíba contabilizou 317 notificações prováveis de arboviroses em janeiro, com a dengue concentrando a maior parte dos registros. Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico das Arboviroses, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES), com informações analisadas até 6 de fevereiro.

Entre os casos prováveis, 292 são de dengue e 25 de chikungunya. No período, não houve notificações prováveis de zika nem confirmações de febre do Oropouche no estado.

LEIA TAMBÉM:

O boletim também registra dois casos de dengue classificados com sinais de alarme ou na forma grave. Em relação às mortes, há um óbito em investigação, referente a um paciente residente em João Pessoa.

De acordo com a SES, João Pessoa e Princesa Isabel concentram as maiores incidências de casos no estado. A secretaria informa ainda que, atualmente, está confirmada a circulação dos sorotipos 2 e 3 da dengue na Paraíba.

Como medida complementar de enfrentamento, a SES promove até 27 de fevereiro uma semana de intensificação da vacinação contra a dengue em todo o estado. A estratégia tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A secretaria reforça que a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti segue como a principal forma de prevenção das arboviroses. A orientação é que a população faça vistorias semanais em residências e quintais, evitando o acúmulo de água em recipientes, calhas, caixas-d’água e objetos expostos ao ambiente.

Você pode gostar também

Inteligência artificial refaz imagens históricas do futebol paraibano no estilo de anime

admin1

Cícero Lucena assina Projeto de Lei que cria Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial

admin1

BC acompanha tarifaço e vê juro alto por tempo “bastante prolongado”

admin1