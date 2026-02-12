Minha Paraíba mostra a alegria do bloco Muriçoquinhas, em João Pessoa

O clima do pré-carnaval vai tomar conta do Minha Paraíba e você vai conferir um dos momentos mais fofos e simbólicos da festa: o desfile das Muriçoquinhas do Miramar. A cobertura especial ficou por conta da repórter Diana Araújo, que acompanhou toda a animação dos pequenos foliões.

Diana comanda o bate-papo com toda a criançada na Via Folia. Saullo Hipolito

O desfile aconteceu no Busto de Tamandaré, reunindo crianças, familiares e também o público da melhor idade, promovendo um verdadeiro encontro de gerações. A programação integrou a maior prévia de Carnaval do Brasil.

A concentração das Muriçoquinhas começou às 16h, na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, de onde o bloco seguiu em cortejo até a Orla. Neste ano, os foliões mirins desceram a avenida com o tema “Amor Não Dói”, levando para as ruas uma mensagem importante de conscientização contra a violência doméstica. Entre confetes, fantasias coloridas e muita música, o recado ganhou força na voz das crianças.

Criado há 34 anos, o bloco infantil já faz parte da tradição carnavalesca da Capital e, a cada edição, encanta o público com criatividade e energia. Em 2026, a principal atração foi o Mundo Bita, que transformou o desfile em um espetáculo de cores, aprendizado e diversão. As músicas animaram não só os pequenos, mas também pais, avós e todos que acompanharam o percurso até o Busto de Tamandaré.

Durante a reportagem, Diana Araújo mostrou de perto os sorrisos, as fantasias caprichadas e a empolgação das famílias que fizeram questão de participar desse momento especial.

O Minha Paraíba vai ao ar no próximo sábado (14), às 14h30, depois do Jornal Hoje.