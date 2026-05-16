Seinfra conclui a semana com operação tapa-buraco em mais de 20 bairros de João Pessoa

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade as ações de manutenção e conclui a semana executando a operação tapa-buraco em 22 bairros da Capital. Esse serviço é realizado pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

As equipes da operação tapa-buraco estão trabalhando nos seguintes bairros nesta sexta-feira (6): Jardim Cidade Universitária, Mangabeira, Funcionários, Mumbaba, Ernesto Geisel, Bairro das Indústrias, Bancários, Castelo Branco, Distrito Industrial, Alto do Mateus, Água Fria, Manaíra, Anatólia, Bairro dos Estados, Alto do Céu, Tambiá, Cristo Redentor, Varjão, Funcionários, Cruz das Armas, Muçumagro e João Paulo II.

A Seinfra também executa serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, extensão de rede e adequação e manutenção de bocas de lobo, que acontecem em diversos pontos da cidade.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.